Как добраться из Казани в Крым на поезде: цена на билеты и почему дешевле с пересадкой

В пятницу, 8 ноября, началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Так, с 23 декабря текущего года из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8, а с 24 декабря из Москвы в Симферополь – поезд №27/28. В первом случае время в пути займет 43,5 часа, а во втором – 33.

Известно, что билеты на поезд из столицы России в Крым будут стоить от 2 966 рублей в купе и от 9 952 рублей в СВ. Из Питера в Крым билеты не дешевле – 3,5 тысячи в плацкарте и чуть более 3,9 тысяч рублей в купе.

Но доехать до Крыма можно и из Казани. Да, это дольше и дороже, однако возможно. Такое путешествие обойдется горожанам примерно 7,9 тысяч рублей в плацкарте и 9,7 тысяч рублей в купе с пересадкой в Санкт-Петербурге. Или порядка 4,9 тысяч рублей с пересадкой на питерский поезд в Ростове, Россоши или Лиссках. Время в пути при этом составит от 50 до 66 часов в зависимости от выбранного маршрута.

Отметим, что до Симферополя и Севастополя пассажиров будут перевозить именные двухэтажные составы дальнего следования "Таврия".