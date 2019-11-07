Расчленил и попытался сжечь: в Чебоксарах огласили приговор боксеру-убийце

24-летнего жителя Чебоксар признали виновным в гибели приятеля и не только.

Как было доказано в суде, вечером 14 июня прошлого года в поселке Восточный столицы Чувашии парень, который ранее занимался боксом, выпивал в кафе с 51-летним потерпевшим. После застолья собутыльники отправились пешком на дачу своего знакомого. Но по дороге поссорились. В ходе конфликта боксер жестоко избил своего оппонента. От чего тот потерял сознание.

Тогда парень донес избитого им до своей квартиры. Там потерпевший очнулся и стал выставлять боксеру претензии. За что был опять избит. В этот раз мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

На следующий день боксер расчленил тело убитого, а ночью вынес его части в местную лесопосадку. Там он выкопал яму и сложил мешки, а после попытался все это сжечь, разведя сверху костер.

О преступлении стало известно, когда в полицию поступило заявление о пропаже потерпевшего. Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого. После задержания боксер сам показал место, где оставил расчлененное тело. Его отправили под стражу, пока идет следствия.

Задержанный сам показал примерное место, где он пытался уничтожить расчлененное тело. Фото: СУ СКР Чувашии

Во время которого, он также успел «отличиться». Так, в кабинете, следователя, куда он был доставлен, боксер напал на него и ударил рукой в голову, а также угрожал убить.

Далее уже при ознакомлении с материалами уголовного дела на завершающей стадии следствия боксер вырвал оттуда несколько документов и попытался их полностью уничтожить.

- В итоге суд приговорил молодого человека к 10 годам колонии строгого режима. Также за попытку уничтожения материалов дела, то есть воспрепятствование его расследованию, ему вменили штраф на 50 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Интересно, что данные приговоры пока не вступили в свою законную силу.