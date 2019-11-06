"Залез в машину и лег на кушетку": Житель Ульяновска набросился на водителя "скорой помощи"

Обычный вызов бригады "скорой помощи" в Ульяновске едва не обернулся трагедией. 3 ноября в 19:30 медики отправились в квартиру, откуда поступил вызов. Водитель же остался в машине.

Через некоторое время в салоне автомобиля открылась дверь, и на кушетку лег неизвестный мужчина. Водитель попросил постороннего покинуть автомашину, на что последний отреагировал неадекватно. Злоумышленник несколько раз ударил водителя и скрылся во дворах соседних домов.

- В результате нападения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в ЦГКБ. В настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации, информация о данном происшествии передана в правоохранительные органы. Только благодаря слаженной работе сотрудников бригады нападение на водителя не повлияло на процесс оказания медицинской помощи пациенту, своевременно была предоставлена замена водителя. Это не первый случай нападения на сотрудников «скорой помощи» в регионе. Только в прошлом году было зафиксировано 10 подобных случаев, в этом году это уже четвертое происшествие, повлекшее нанесение вреда здоровью медработников. За последние два года в отделения полиции передано 10 заявлений от сотрудников скорой помощи по факту нападений. Все эти случаи подтверждают необходимость ужесточения наказания, - сообщил глава регионального Минздрава Сергей Панченко.

Злоумышленника удалось оперативно задержать. Им оказался 39-летний безработный житель Ульяновска, который ранее уже был судим. По факту нападения проводится проверка.

Отметим, что в последнее время в Ульяновске участились случаи нападения на сотрудников "скорой помощи". Только за последние два года было отмечено 14 фактов нападения.

Напомним, в мае 2016 года ночью при транспортировке больного с колото-резаной раной грудной клетки в машине скорой помощи, пациент нанес фельдшеру удары ногой по голове и пытался выдавить глаз. В феврале 2017 года в одной из закусочных Ульяновска при осмотре неизвестный мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил локтем по лицу фельдшера бригады «скорой». Еще один случай зафиксирован 9 мая 2017 года, когда мужчина, вооруженный ножом, напал на фельдшеров отделения неотложной медицинской помощи городской больницы №2.

Летом 2019 года Госдума РФ приняла пакет законопроектов, согласно которым вводится уголовная и административная ответственности за воспрепятствование деятельности медработников. Так, в Кодексе об административных правонарушениях отдельной статьей предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработника. За такое правонарушение установлен штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Существенно ужесточается наказание за непропуск машины скорой помощи. В таких случаях размер штрафа достигнет 3-5 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами — от трех месяцев до одного года. Законодательством также введено уголовное наказание за воспрепятствование оказанию медицинской помощи путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному, в случае если это привело к причинению средней тяжести, тяжкого вреда здоровью больного или его смерти. Максимальным наказанием за такое преступление станет лишение свободы на срок до четырех лет. Если преступные действия были сопряжены с причинением вреда здоровью медработника, деяние будут квалифицировать по совокупности преступлений. В случае, если медработники при блокировании машины «скорой» не смогли оказать своевременную медпомощь пациенту, штраф составит 30 тысяч рублей. Также в наказание за подобное деяние предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Кроме того, Уголовный кодекс дополняется нормой о наказании за причиненный вред или угрозы самим медикам. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью медработников будет караться лишением свободы уже на срок до 5 лет. Инициировать возбуждение административного или уголовного дела могут как сами медики, так и граждане, которые стали свидетелями инцидента.