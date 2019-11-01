2019-11-01T18:45:55+03:00
Общество

"Интересно, как участники себя проявляют в условиях стресса": казанцы претендуют на места в командах наставников шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Кастинги, которые начались в августе, прошли 177 человек – это рекордная цифра за всю историю проекта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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В эти выходные, 2 и 3 ноября, в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ стартует этап отборов в команды наставников. Кастинги, которые начались в августе, прошли 177 человек – это рекордная цифра за всю историю проекта. По итогам отбора в каждой из команд будет по 6 участников.

В этом сезоне сразу два казанца прошли этап кастингов и уже в эти выходные поборются за право остаться в проекте и попасть в команду к одному из наставников. На этот раз покорять танцевальный олимп страны пришли 17-летняя Елизавета Мерикова (она же Лиза Америка) и 24-летний Юлиан Семенов (он же Julian Hock).

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Захочет ли кто-то из наставников взять их в свою команду и как близко они смогут подойти к своей мечте реализовать себя в танцах и получить главный приз 3 миллиона рублей? Оценят ли таланты наших земляков по достоинству? Наставникам будет непросто сделать выбор и понять, кто самые талантливые танцовщики нашей страны.

Мигель: «Я к этапу отборов всегда отношусь как к самому волнительному, потому что очень боюсь ошибиться».

Егор Дружинин: «Сейчас нужно самому себе сказать: «Ты не упустишь никого, кто должен к тебе прийти». И мой выбор будет не только результатом профессионального отбора – это и стечение обстоятельств и, главное, судьба».

Татьяна Денисова: «Мне интересно, как участники себя проявляют в условиях стресса, и интересно наблюдать за людьми в моменты, когда они не могут себя контролировать».

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Каждый из танцовщиков пройдет проверку разными стилями – хип-хопом, стрипом, контемпом, дэнсхоллом, экспериментальной хореографией, а также танцами в паре и в команде. Как девочки, которые ни разу не пробовали себя в стрипе, справятся с эмоциональной нагрузкой этого стиля? Смогут ли хоперы перевоплотиться в чувственных исполнителей контемпа? И как танцовщики, которые никогда не танцевали в паре, будут примерять на себя роли партнеров? На выполнение каждого задания у ребят будет всего час, за который они должны прочувствовать хореографию и пропустить ее через себя – ведь в шоу «ТАНЦЫ» важна не только техника, но и состояние.

СЮРПРИЗЫ И ИНТРИГИ

На этапе отборов участники познакомятся с хореографами трех команд, но и здесь их ждет несколько сюрпризов. Например, помогать Кате Решетниковой будет ее ученица Соня Зимилихина из команды Pro Monkeys Crew – она научит взрослых танцовщиков детской хореографии и будет показывать движения Роману Суптеле – своему преподавателю, который пришел в «ТАНЦЫ» как участник. Также зрители увидят любимых танцовщиков из прошлых сезонов в качестве хореографов – Антона Лушичева и Алену Фокс, которая вновь встретится на проекте со своей ученицей Марией Дружининой. А один из номеров-испытаний поставит ребятам Марк Куклин – в этом сезоне он пытается пробиться в проект вместе со своей командой Drama Kings. Как отнесутся к этому другие участники?

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В шестом сезоне шоу «ТАНЦЫ» немного изменились правила отбора: теперь перед этапом мастер-классов наставники выберут по 6 участников, которых они хотели бы видеть в своих командах, и посмотрят на их групповые выступления. Но это еще ничего не значит – в любой момент до финального отбора участник может потерять заветное место.

Кому из казанцев наставники симпатизируют больше, и кто попадет в команду и продолжит борьбу – узнаете уже в эту субботу в 21.00 и воскресенье в 18.00 в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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