2019-11-01T13:16:34+03:00
Общество

На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов

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Tele2 подводит первые итоги работы уникальной для российского телекома платформы – «Биржи Tele2». Онлайн-площадка позволяет абонентам покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS. В первый месяц после запуска сервисом воспользовались 2,5 млн клиентов Tele2 при равном количестве покупателей и продавцов.

Благодаря новой платформе абоненты оператора получили полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут продавать и покупать их на «Бирже Tele2». За первый месяц работы площадки количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного на «Бирже Tele2» интернет-трафика составил свыше 1 Пб. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 млн минут и 400 тыс. SMS.

Tele2 запустила уникальную платформу 25 сентября. На «Бирже Tele2» клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Tele2».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Первые результаты запуска платформы подтверждают, что «Биржа Tele2» – еще один уникальный и успешный продукт, который давно ждали клиенты. Еще до начала работы сервиса наши абоненты продавали и покупали интернет-трафик в социальных сетях с помощью услуги «Делитесь гигабайтами». Но ни один из участников сделки не мог быть уверен в ее честном и прозрачном исполнении. Теперь на специальной онлайн-площадке каждый пользователь получит то, что ему нужно: пакет услуг или средства на счет. Востребованность сервиса доказывает верность наших подходов – мы предлагаем революционный для рынка продукт, созданный по "другим правилам"».

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