"Крикунов долбанутый! Он заставлял нас бегать 10 километров ночью в снегопад": Американский хоккеист с ужасом вспоминает, как играл за "Нефтехимик"

Очередной американец, поигравший в России, высказал свое мнение о нашей стране и отечественном хоккее. Тим Стэплтон в России играл долго. В его послужном списке значатся "Ак Барс", "Нефтехимик" магнитогорский "Металлург" и "Спартак". Мнение о России у него оказалось, мягко говоря, не лучшим. Так, например, он не понимал методов тренировок в отечественном хоккее.

- В России ты говоришь себе "Что за фигня?" каждые два дня. Всё, что не имеет смысла в твоей голове, там в порядке вещей. Когда я играл в "Нефтехимике", у нас сменилось пять тренеров за сезон. Кажется, к ноябрю. В какой-то момент мы не понимали, это тренер или физиотерапевт. И мы проиграли половину матчей, 10 игр подряд. Пришли за зарплатой, а нам говорят: не заплатим вам, пока не победите. И вот мы победили, и нам привели Крикунова. Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шёл сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включёнными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски. Крикунов вёл тренировки с секундомером. Мы могли 20 минут бегать с одним упражнением, а он просто говорил нам: "Вперёд, тренироваться". А потом болтал с другими людьми. Старая школа, - цитирует Стэплтона Championat.com.

Отдельно он не понимал как российские хоккеисты распоряжаются своими деньгами. Так, например, Стэплтон поражался обилию машин у Даниса Зарипова, хотя сам он за рулем не катался.

- В Магнитогорске я играл с Данисом Зариповым, и у него семь машин. И он рассказывал мне о них. У него ещё постоянный водитель был. Я спрашивал, зачем тебе такие крутые машины, как ты можешь понять, хорошая она или нет, если сам не водишь? Я встречал многих богатых русских игроков. Всегда "Луи Виттон", "Дольче Габана". Мы были на дне рождении у трёхлетнего сына одного хоккеиста. Он потратил 40 тысяч долларов на праздник. Там чего только не было — торты из мороженного, чуть ли не "Цирк дю Солей". Я такой: "Что он подарит сыну, когда ему исполнится 16? Личный самолёт?", - заявил Стэплтон.

В "Ак Барсе" Стэплтон играл в сезоне 2013-2014. За 60 матчей он сумел забить 16 голов и отдать 18 передач. Затем он половину сезона отыграл за "Нефтехимик", где в 37 матчах отметился 14 голами и 12 ассистами.