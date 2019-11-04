"Лишь бы побольше клиентов принять и бабла заработать": После посещения шиномонтажа у "Мерседеса" девушки прямо на ходу отлетело колесо

Резкое похолодание и снегопады вынудили жителей Казани массово менять колеса на зимние. Вот и владелица студии красоты Виталина Браун в минувшую среду отправилась в автосервис. Ей сразу озвучили цену за переобувку ее "Мерседеса" - 3100. Ждать в сервисе пока машина будет готова девушка не могла и забрала автомобиль только в полночь. Летнюю резину она хотела оставить на хранение в автосервисе. Вот только администратора на месте уже не было. Машину ей отдавал сотрудник шиномонтажа, который и менял колеса. Оформить сдачу летней резины пришлось в другой день.

В среду вечером девушка услышала шум, подумала, что это шипы и не придала серьезного значения. В четверг девушка решила за руль не садиться. В пятницу же начались существенные проблемы.

- По дороге в студию шум смущал, успокаивала себя, что резина. Вечем пятницу продвижении появилось дребезжание салона.я подумала не стоит гонять пока не заеду к ним. Написала на личный номер мастеру с обращение нормально ли это? Молчание. Утром еду в студию появился дополнительный стук и шум был сильнее, вибрация руля. Я ехала 40/20 км. Набирая 5 колесо , что записаться на осмотр. При повороте на светофоре , вылетает колесо. В соседнюю машину. Я с телефоном в слезах звоню 5 колесо, 6 номеров не отвечали. В это время ребята с шиномонтажки на Жуковского начали мне помогать и успокаивать, - написала девушка в своем Инстаграме.

Ущерб автомобиля подсчитали в 150 тысяч рублей. Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.

Сотрудники ближайшего шиномонтажа смогли вновь поставить машину на все 4 колеса. Как выяснилось, в сервисе, где девушка меняла резину, ей просто не закрутили колеса должным образом.

- Они сказали, что переднее колесо держалось на одном болте вместо четырех! Видимо, когда я ездила в пятницу, они вылетали по очереди, так как были недокручены, - предполагает Виталина. - Остальные колеса тоже оказались недокручены. Я все зафиксировала на фото и видео. До «5 Колеса» я дозвонилась, только когда мне уже зафиксировали колеса. Они попросили прислать фото и видео, пригласили на осмотр. Во время осмотра ничего конкретного сказать и оценить повреждения не смогли, - сообщила автовладелица "Вечерней Казани".

Девушка не скрывает, что считает и себя отчасти виноватой, так как не сильно разбирается в машинах.

- Да, мне нужно было проверить все ли они сделали хорошо. Но я не компетентна в этом вопросе и мне показать можно что-угодно. У меня вопрос , как так можно безответственно отнестись к жизни человека?! - задалась вопросом Виталина.

В соцсетях начали активно обсуждать данную историю, отметив, что вину шиномонтажа и обсуждать не стоит.

" Делают на авось, лишь бы побольше клиентов принять и бабла заработать. Когда была еще сама водителем старалась вникать во все тонкости и хитрости. Запаску сама легко меняла, а вот с перекидкой в шиномонтажки каталась. Но благо муж меня тоже поднатаскал в этом деле и я знала что и как должно быть. Доверия нет им совсем. Очень хорошо что сами целы и здоровы", - написала одна из жительниц Казани.

"Это очень опасно, Слава Богу, что ты не пострадала. К сожалению, некомпетентных людей, недобросовестные мастера обманывают часто, скорее всего этот мастер не хотел умышленно причинить ущерб, но как же так получилось", - прокомментировала еще одна пользовательница интернета.

"Будь моя воля я бы у них вообще лицензию забрал, они мне дважды меняли шины и оба раза мне приходилось их проклеивать чтоб не спускали. Слава богам ты жива и невредима...", - рассказал свою историю житель столицы Татарстана.

Отметим, что жалобы на данный шиномонтаж поступали от многих жителей Казани.

"Сегодня оставила жена у них машину, хотя и была записана к определенному времени, так ей не то что не поменяли резину, так еще и подменили ее! Вызвали полицию для разбирательства", - рассказал житель Казани.

Подписчики Виталины предлагали обратиться в суд, чтобы призвать к ответу. Пока же, по словам девушки, она намерена взыскать с шиномонтажа ущерб. Она свозила свой "Мерседес" на комиссию в другой автосалон, где насчитали ущерб в 150 тысяч рублей. Из-за оторванного колеса у иномарки повреждены бампер и левое крыло.