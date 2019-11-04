Татарстанская пенсионерка по ошибке получила в банке полмиллиона рублей и не хочет их отдавать, утверждая, что все отдала церкви

Рискует остаться без работы и с долгом в полмиллиона рублей кассирша банка из Набережных Челнов. Альбина (имя изменено, женщина еще работает в финансовом учреждении – Ред.) в сентябре 2019 года крупно обсчиталась, выдавая 80-летней пенсионерке деньги, доставшиеся ей в наследство от умершего сына.

Должна была выдать 100 тысяч рублей, но отсчитала все 600 тысяч. Произошло это так: пенсионерка предъявила в банке свидетельство о своем праве на часть наследства от умершего сына. Подсчитывая доли женщины, кассир ошиблась.

- Наследники приходили в банк по очереди, но никто из них не предъявлял калькуляцию, которую также делает нотариус, как и свидетельство о праве на наследство, - уточнил юрист Ильнар Сафин. - В других банках в таких случаях выдачу наследственных денег визирует старший кассир или операционист. Но в этом случае такой процедуры не было.

Наследница пересчитала все деньги, без возражений забрала их и ушла. А кассирша спохватилась только через несколько часов. В банке провели ревизию и пересчитали всю наличность. Опасения подтвердились – кассирша по ошибке выдала пенсионерке-наследнице на 500 тысяч рублей больше положенного.

- Моя доверительница перезвонила женщине и все ей объяснила, попросила вернуть деньги, ведь иначе ей придется выплачивать всю эту сумму из своего кармана, - рассказал «Комсомольской правде Казань» юрист кассирши Ильнар Сафин. - Но пенсионерка ничего не ответила, а затем и вовсе перестала брать трубку телефона. Однажды все-таки трубку взял мужчина, который представился еще одним сыном этой женщины. Он и заявил, что эти деньги они передали в храм, на поминальные молитвы за упокой души умершего родственника.

Кассирша, и ее юрист поспешили в храм. Где, по словам Ильнара Сафина, очень удивились сообщению о том, что одна из прихожанок оставила полмиллиона рублей на поминовение усопшего: «Мы бы точно знали, если бы такая сумма была, но никто таких денег нам не оставлял».

В итоге Альбина написала заявление в полицию, ведь пенсионерка, по мнению Ильнара Сафина, совершила кражу. Но там в возбуждении уголовного дела отказали. Как рассказал юрист «Комсомолке», что они собираются обжаловать этот отказ.

- Мы не теряем надежды, что банк все-таки сам подаст в суд на пенсионерку, незаконно обогатившуюся за счет оплошности кассира, - отмечает Ильнар Сафин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В свою очередь, по правилам банка, ответственность за все несет именно кассир как материально ответственное лицо. Альбина, которая, кстати, только недавно вышла замуж и получила эту работу, теперь ежемесячно отдает банку почти половину своей зарплаты, чтобы погасить долг в полмиллиона рублей.