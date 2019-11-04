2019-11-04T16:20:24+03:00
Звезды

"Пустой взгляд, тупые движения рукой": Певицу МакSим во время концерта в Казани заподозрили в неадекватности

По мнению посетителей мероприятия, звезда эстрады много запиналась [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Многим зрителям, вопреки мнению некоторых из них, концерт певицы понравился.Многим зрителям, вопреки мнению некоторых из них, концерт певицы понравился.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Уроженка Казани певица MaкSим в очередной раз приехала в родной город с концертом. Ее выступления в столице Татарстана редко проходят без аншлага. Вот и вечером 2 ноября в "Корстоне" было не протолкнуться.

Впрочем, не все пришедшие на концерт были в восторге от выступления Марины Максимовой. Так, некоторые даже заподозрили ее в неадекватности.

"ПУГАЧЕВА В СВОЙ СЕМЯДИСЯТНИК ЭНЕРГИЧНЕЕ В ТЫСЯЧУ РАЗ"

Скину видео с концерта Максим позавчера в Казани, хз что с ней, пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок", - написал в своем инстаграме некто admin_anshlak.

МакSим обвинили в неадекватном поведении на концерте.Источник: https://www.instagram.com/p/B4bo8GZoNii/?igshid=lae573i47ycn

Отметим, что и другие пользователи интернета отмечали странное состояние певицы на концерте. Одни называли поведение Максимовой "амебным", другие отмечали, что певица выглядит "опухшей", а кто-то и вовсе заявил, что "Пугачева в свой семедесятник энергичнее в тысячу раз...".

К слову, далеко не все разделяли мнение о странном поведении певицы. Многим концерт MакSим понравился, да и на видео рассмотреть странности поведения певицы проблематично, так как видеозаписи довольно короткие.

"А что такого? Уже нельзя с поклонниками поговорить? Так все певцы делают, в чем проблема?".

"Человек устал, вот и все, не надо наговаривать на нее".

ЖАЛОБЫ НА ПЕВИЦУ УЖЕ БЫЛИ И РАНЬШЕ

Меж тем, многие поклонники певицы отмечали, что она могла выступать в нетрезвом виде. Такое, к слову, с Максимовой уже случалось. В конце марта во время ее выступления в башкирском Стерлитамаке зрители также заприметили, что певица, вероятно, пьяная.

- Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный, - рассказал в социальных сетях поклонник певицы, присутствовавший на концерте.

Отмечается, что проблемы певицы связаны с ее проблемами в личной жизни. Еше 4 года назад, Тогда ее гражданский муж, Александр Петров, ушел от певицы к молодой модели. Причем, роман на стороне возлюбленный МакSим завел, когда та еще была беременной. В результате Максимова осталась одна с годовалым ребенком на руках.

УШЛА СО СЦЕНЫ, ВЕРНУЛАСЬ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Летом прошлого года вообще появилась информация, что МакSим уходит со сцены. Одной из причин назвали проблемы со здоровьем. Позже менеджер певицы Маргарита Соколова, подтвердила эту информацию, заявив, что восстановление певицы МакSим может занять более полугода. Точный диагноз тогда не разглашался. Так захотела сама исполнительница.

- Артистка не может сейчас в полную силу отдаваться творчеству и зрителям, поэтому вынуждена сейчас взять творческий отпуск, чтобы восстановить здоровье, силы, побыть с детьми. Сейчас певица чувствует себя стабильно. Пока не известно, сколько продлится этот отпуск. Может шесть месяцев, может восемь или больше, — цитирует менеджера певицы телеканал «360».

Соколова тогда также пояснила, что творческий отпуск МакSим не связан с ее прошлогодним лечение. Минувшим летом артистка была госпитализирована в Турции. По некоторым данным, девушка лечила обострившееся заболевание желудка. Однако ни сама певица, ни ее представители тогда комментировать эту информацию не стали.

В итоге МакSим на сцену вернулась, но триумфальным камбек певицы пока не назовешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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