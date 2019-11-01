В Казани бездомные животные умирали в муках из-за сотрудников службы по отлову

Прокуратура Казани выявила нарушения в работе организации по отлову безнадзорных животных. Там установили, что ООО «ВетДом», заключившая договор на оказание услуг по регулированию числа бездомных кошек и собак в городе, умерщвляла их негуманными методами.

Было установлено, что сотрудники службы отлова использовали «Адилин супер», который вызывает у животного медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры. Кроме того, собаки и кошки умерщвлялись службой без всяких на то оснований. Точное число животных, которые по ее вине погибли мучительной смертью, пока не уточняется.

- Установлено, что земельный участок, на котором расположены вольеры ООО «ВетДом» принадлежат муниципалитету. При этом правоустанавливающие документы на землю у предприятия отсутствуют, - добавляют в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Материалы проверки надзорного органа уже направлены начальнику МВД Казани для решения вопроса об возбуждении уголовного дела пока в отношении неустановленных лиц. Виновные могут понести ответственность за жестокое обращение с животными.

Также в целях устранения нарушений прокуратура направила представление на имя руководителя Исполкома Казани.