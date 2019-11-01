В Казани выбрали лучшие* медицинские клиники 2019 года

В среду, 23 октября, в казанском ресторане «Тантана» состоялось награждение лучших* частных лечебных учреждений города. Победителей и лауреатов на протяжении нескольких месяцев выбирали жители Татарстана. Мероприятие уже второй год подряд проводит «Комсомольская правда» - Казань».

Грамоты и цветы в этот вечер получали представители различных частных клиник, которым ежедневно доверяют свое здоровье тысячи людей. Главная задача каждой из них - помочь клиенту и сделать его жизнь лучше. Этим они и занимаются изо дня в день. Такая позиция достойна внимания и уважения.

Открытое онлайн-голосование проходило на сайте kazan.kp.ru с 30 апреля по 30 сентября 2019 года. Жители Татарстана могли выбрать лучшую многопрофильную клинику, лучшую офтальмологическую клинику, лучший реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых, лучшую клинику в области репродуктивного здоровья, лучший диагностический центр, лучшую неврологическую клинику, лучшую стоматологическую клинику, лучшую косметологическую клинику, лучшую детскую клинику и др.

Теперь, выбирая медучреждение, можно не читать сотни отзывов на разных сайтах. Достаточно увидеть в «Комсомольской правде», кого выбирает большая часть населения Казани.

Для проведения церемонии награждения был выбран банкетный ресторан «Тантана». Здесь горожане нередко проводят свои праздники: свадьбы, никахи, дни рождения, юбилеи. Меню состоит только из халяльных татарских блюд. Хорошо освещенное помещение, панорамные окна, обслуживание на высоком уровне и интерьер в современной интерпретации традиционного татарского стиля не оставят равнодушным ни одного гостя. В ресторане можно также провести бизнес-конференцию.

ПОБЕДИТЕЛИ

Диплом лучшей многопрофильной клиники получила клиника «Медэксперт». И если сначала это было лишь одно учреждение на улице Муштари, то сейчас это сеть, включающая два полноценных поликлинических отделения в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани, а также отделения вертеброневрологии и педиатрии на улице Сибгата Хакима.

Победителем в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника» стала «Глазная хирургия Расческов». Клиника предлагает своим пациентам передовые и безопасные технологии лечения глазных заболеваний, позволяющие гарантировать пациенту возвращение максимально возможной остроты зрения. Благодаря комплексному подходу в лечении глазных заболеваний, инновационному оборудованию и опыту специалистов тысячи людей смогли сохранить и улучшить свое зрение!

Лауреатом жители Татарстана сделали клинику «Корд», в которой также без боли и страха можно восстановить зрение. Работа здесь основана на трех постулатах: высококвалифицированном персонале, новейшем технологическом оборудовании и уютной, спокойной атмосфере.

Лучшей клиникой в сфере неврологии и ортопедии заслуженно стал Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Предлагая лечение экспертного уровня, учреждение оставляет цены доступными, а для пенсионеров делает скидки.

Лучшей клиникой по оказанию лабораторно-диагностических услуг была названа сеть лечебно-диагностических центров «Биомед». Сеть оказывает помощь казанцам с 2001 года. С тех пор изменилось многое, но не любовь горожан к «Биомеду».

Диплом в номинации «Лучший центр оказания МРТ-услуг и лучевой диагностики» получил Медицинский институт имени Березина Сергея - Казань (МИБС-Казань). Основным направлением их деятельности является профессиональное проведение МРТ и МСКТ-диагностики.

Лучшим центром помощи алко- и наркозависимым стала «Панацея». Поддержка людям там оказывается по специальной программе, предполагающей психологическую коррекцию в центре с проживанием. Это дает возможность не только провести грамотную реабилитацию, но и оградить пациента от опасной среды.

Лучшей клиникой в области женского здоровья татарстанцы назвали сеть многопрофильных клиник «Разумед». Современное медоборудование ведущих мировых производителей, высококвалифицированные врачи и персонал обеспечивают высокое качество обслуживания.

Диплом в номинации «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» получает «Мать и дитя». Тринадцать лет учреждение помогает жителям 26 городов, в числе которых и Казань. Медицинская помощь здесь заключается в заботе не только о физиологическом, но и о психоэмоциональном благополучии пациента.

К сожалению, болеют и дети. Но спокойнее, когда есть место, где всегда готовы оказать профессиональную помощь. Таким в Казани стало Отделение платных медицинских услуг ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ - лучший детский медицинский центр по итогам 2019 года.

Ну и какое лечение без санаториев? Лучшим санаторием года в столице Татарстана стала «Ливадия», что в переводе с греческого означает «райский уголок». Персонал санатория лечит заболевания системы кровообращения, органов дыхания, эндокринной и нервной систем, органов пищеварения. Кроме того, в «Ливадии» помогают с проблемами в области урологии, гинекологии, травматологии, профпатологии, офтальмологии. И это далеко не весь список.

Награду «Лучший центр альтернативной медицины» получила клиника тибетской медицины «Наран». Восточная медицина всегда отличалась отсутствием противопоказаний и побочных эффектов, так как лечение проходит без химии, гормонов или операций.

Лучшей стоматологией, по мнению жителей республики, стал центр «Домрачевы». Красивая и здоровая улыбка - это действительно важно. Специалисты центра ежедневно на деле доказывают, что бояться стоматологов уже давно не нужно.

Лучшая косметологическая клиника 2019 года - Клиника Врачебной Косметологии «L.R. CLINIC». В ней практикуется персональный подход, поэтому выбор оптимальных процедур для каждого пациента производится только после консультации врача-косметолога, в ходе которой составляется индивидуальный курс процедур с использованием авторских методик.

Лучшие услуги в области проктологии в Казани оказывает Центр хирургии и проктологии «Золотое сечение». Лечение здесь проходит без существенного изменения привычного образа жизни и нарушения трудоспособности.

При современном ритме жизни без аптек людям было бы очень сложно. Вот только в последнее время их разнообразие пугает. Куда идти? В Казани лучшей аптечной сетью в этом году стала «Вита».

Компания пристально следит за качеством всех реализуемых товаров. В ней имеется свой отдел контроля качества, который ежедневно принимает целый ряд мер, исключающих возможность попадания в аптеки лекарств ненадлежащего качества. Миссия компании - «Мы помогаем людям быть здоровыми, а значит, и счастливыми».

Все победители получили дипломы, цветы, положительные эмоций от общения друг с другом и от приятной атмосферы вечера в кругу коллег. Гости мероприятия также смогли увидеть видео-сообщение «медицинского гида» Энди Фреска. Американец рассказал татарстанским специалистам о том, как много иностранцев приезжает в Россию лечиться, о минусах здравоохранения зарубежья и о том, чего не хватает сейчас российским клиникам. Энди представляет агентство «Trust-medical travel», которое предлагает услуги по организации лечения иностранных граждан в России.

Отметим, что цветы, которые получили победители, были не сорванными, а свежими в горшках. За это «Комсомольская правда» благодарит главу крестьянского (фермерского) хозяйства Полину Владимирову.

*На основании онлайн-голосования «Клиника года» на сайте kazan.kp.ru с 30.04.2019 по 30.09.2019.

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