В Казани состоялась премьера «Верности» - одного из самых откровенных фильмов российского кино

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», - писал некогда Лев Толстой, начиная свою историю о семье Облонских. Говоря о семье Лены и Сережи – главных героев фильма «Верность» - можно сказать примерно тоже.

Их нельзя осуждать, потому что только им известно, какая именно драма произошла в их доме и их душах. Это только с виду все просто – жена изменила мужу, а он узнал. Но каждая история неверности особенная.

Если коротко, то Лена (Евгения Громова) – провинциальный акушер-гинеколог, начинает подозревать своего мужа Сергея (Александра Паля) – актера драмтеатра, в неверности. Поводов, как таковых у женщины нет. Однако ей так не кажется. Выяснять отношения героиня не собирается – сразу начинает мстить. Случайные половые связи Лены очень скоро становятся достоянием общественности. И только тогда она узнает, что муж был ей верен и безумно любил ее.

«Верность» - фильм, который стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы, вернувшись домой, уточнить у своей второй половинки – все ли у вас хорошо. Эта картина не о чем-то новом. Однако она в лишний раз напоминает людям о важности общения и совместного решения проблем. Один в поле не воин. И, возможно, чем чаще это будет повторяться, тем меньше станет драм.

Есть у «Верности», как мне кажется, и другая задача. Фильм словно хочет заставить зрителей перестать стесняться естественных вещей, в частности секса и всего, что с ним связано.

30 октября в кинотеатре «Алмаз Синема» состоялся предпоказ картины. Зал был заполнен полностью, и 80% людей в нем нервно посмеивались на протяжении всего показа «Верности».

На экране разворачивалась драма двух любящих друг друга, но запутавшихся в своих ошибках людей. А зрителям было неуютно от того, насколько открыто герои говорят о, казалось бы, запрещенных вещах. И это страшно - ведь стесняться надо совсем не откровенных разговоров.

Если вы до сих пор не знаете, стоит ли идти на «Верность» в кино, то вспомните «Аретмию» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой. Есть в них что-то общее, но с разной степенью откровения и чувственности. Оба этих фильма не наполнены дорогими спецэффектами, сложным сценарием, трюками. Это картины о жизни такой, какая она есть – иногда серой и болезненной, но всегда прекрасной возможностью все изменить.

В России премьера фильма «Верность» состоялась 31 октября. У вас еще есть время увидеть эту картину на больших экранах кинотеатров.