"Лицо, одежда, руки, все в крови": в Казани на девушку рухнула вывеска супермаркета, она чудом осталась жива

В минувший понедельник, 28 октября, на Казань обрушился сильный ветер. Порывами валило деревья, падали рекламные конструкции и вывески магазинов. Одна из них рухнула аккурат на голову проходившей мимо девушке Алине Муллагалеевой. Студентка чудом осталась жива. Об инциденте Алина написала в соцсетях.

"Я БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО ЭТО ВЗРЫВ"

- Никогда бы не подумала, что буду писать нечто подобное. Но я считаю, такие темы нужно освещать и не молчать об этом. Позавчера 28-го октября, металлическая вывеска упала и рассекла мне голову, образовав две обширные раны. Я возвращалась домой из института. Оставалось дойти каких-то две минуты, как резкая вспышка оглушила меня, повалив на колени. Я была уверена, что это взрыв. Пытаясь сфокусировать зрение, я поняла, что эта массивная железная конструкция, которая лежит в трёх метрах от меня прошлась по моей голове. Перевернулась на спину, схватилась за голову и скрутилась калачиком от безумной боли. Она ударила меня по затылку, шее и теменной части головы, - сообщила девушка.

К счастью, свидетелями происшествия стали многие люди, которые бросились на помощь пострадавшей студентке.

- Ко мне подбежала девушка с ребёнком, схватила в охапку и понесла в ближайшее место - цветочный магазин, откуда успела выбежать флорист и тоже подхватить меня. Первый шок - позади. Второй - мое лицо залитое кровью, одежда, руки, ноги все в крови. Слышу разговор девушек «как позвонить в скорую?!» «один три или ноль четыре». Странное смешение чувства благодарности и безысходности, - вспоминает пострадавшая.

СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, ЧТО КОНСТРУКЦИЯ МОЖЕТ РУХНУТЬ

Среди свидетелей инцидента были и те, кто предупреждал сотрудников магазина, что конструкция вывески может рухнуть.

- В этот же момент на другой стороне улицы, молодой человек, выйдя на перекур с работы - стал свидетелем произошедшего. Бросился к нам, оставил мне свой номер телефона со словами «Будем на связи! Я звонил несколько часов назад, туда! Я говорил им, что она вот-вот обрушится на прохожих! - рассказала Алина.

"Я ЖИВА, СПАСИБО!"

В итоге на место происшествия приехала бригада скорой помощи, девушку госпитализировали.

- Лежу в нейрохирургическом отделении с зашитой головой и безмерным чувством благодарности всех тех, кто не был безразличен ко мне. Посмотрим, что будет дальше. Я жива! Спасибо, - сообщила девушка.

"В РУБАШКЕ РОДИЛАСЬ"

В соцсетях жители Казани начали желать девушке скорейшего выздоровления. Кроме того, девушке рекомендовали не торопиться выходить из больницы.

"Обследуйтесь по полной, потому что такая травма может аукнуться последствиями, головными болями, ухудшением слуха и прочими проблемами позднее", - написала в соцсетях одна из жительниц Казани.

"Чужой беды не бывает. Спасибо всем неравнодушным людям, что не прошли мимо".

Первой же под сообщением Алины прокомментировала ситуацию е мама. Она написала просто: "В рубашке родилась дочь моя".

Сотрудники магазина прокомментировали инцидент. Факт падения вывески они отрицать не стали.

" Эту вывеску, она такая круглая, уже увезли. В тот день был сильный ветер, в Казани даже остановку снесло, - заметила представительница администрации супермаркета, попросив обратиться за официальным комментарием к ее вышестоящему начальству", - цитирует "Вечерняя Казань" руководство магазина.

Отметим, что пострадавшей девушке посоветовали не оставлять ситуацию безнаказанной и обязательно обратиться в суд, чтобы привлечь руководство супермаркета к ответственности.