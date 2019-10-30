В Казани в новом амплуа выступит известный комик Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян, известный комик и один из главных резидентов шоу Comedy Club на ТНТ, выступит 18 ноября в КРК Пирамида в новом амплуа. На своем сольном концерте Гарик впервые покажет зрителям популярный сегодня жанр стендап в собственном уникальном исполнении.

Для зрителя Гарик - мастер интеллигентного юмора и ярчайший резидент Comedy Club. Для российской индустрии юмора - один из отцов, и это не преувеличение.

Стендап сейчас - самая горячая тенденция в юморе. Повышенный интерес к этому жанру обусловлен тем, что артист рассказывает о себе, делится своими мыслями и тем самым каждый может заглянуть в открытую дверь в жизнь человека, стоящего на сцене. В мудрости и зрелом взгляде на мир вся прелесть стендапа Мартиросяна: человеку с таким жизненным опытом и блестящей харизмой точно есть, что сказать аудитории.

Зрителей ждет вечер честных историй и настоящая импровизация в лучших традициях жанра: без цензуры и неудобных тем!