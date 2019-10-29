"В таком купальнике плавать нельзя": Девушку отказались пускать в бассейн в бикини

Бассейн в наше время - одно из самых популярных мест массового скопления людей. Там можно и спортом заняться, и отдохнуть. Особенно в бассейнах не протолкнуться нынешней осенью. Люди, не успевшие толком поплавать летом, которое выдалось далеко не жарким, буквально наводнили бассейны. При этом, некоторые посетители спортивных объектов предпочитают плавать в той же одежде, что и на пляжах. Правда, не всем это приходится по нраву. Так, сотрудница одного из ульяновских бассейнов отказалась пускать к воде девушку в бикини. По ее словам, девушка выглядела слишком откровенно для бассейна.

- У меня такое впервые. Сколько ходила в бассейны, всегда все было нормально, а тут, я переоделась, собиралась уже идти к воде, как меня за руку схватила сотрудница бассейна и потребовала, чтобы я сменила купальник. Да, не скрою, у меня бикини, но это мой единственный купальник. Я попыталась объяснить, что уже неоднократно посещала данный бассейн и претензий не было. Однако женщина не успокаивалась, сказала, что в таком купальнике плавать нельзя. По ее словам, всем известно, что в бассейн надо ходить только в слитном купальнике. В раздельном можно, но мой, дескать, слишком откровенный. Мои разговоры так ни к чему и не привели и мне пришлось уйти, так и не искупавшись. Вообще, кто-нибудь сталкивался с такими правилами? - задалась вопросом девушка в соцсетях.

По мнению пользователей интернета, правда на стороне девушки. В бассейнах нет четких правил, в чем именно заходить в воду.

"Всегда было, тапки, шапочка, очки, но чтобы дресс-код по купальнику, такое я слышу впервые. Сколько бывала в бассейнах, так каждая вторая в бикини, так что к тебе просто придрались, понравилась ты, наверное, или тебе позавидовали".

"Ты же не без купальника пришла. Странное поведение сотрудников бассейна, ты оплатила посещение, пришла одетой для купания, а тебя выставляют, так никаких посетителей не останется у них".

"Мне однажды сделали замечание, когда мои трусы чуть сползли вниз, но никто не выгонял из бассейна, это дикость какая-то".

Другие пользователи интернета отметили, что в бассейнах могут действовать и собственные правила.

"Думаю, что там, скорее всего, купалась какая-нибудь детская группа. Наверное, сотрудница решила, что детям девушку в бикини видеть рано".

"Есть такое, что в бассейнах есть дресс-код. Где-то даже вывеску видел, где на рисунке раздельный купальник был зачеркнут. Надо почитать правила посещения бассейна",

"Я на стороне сотрудников бассейна. юди туда отдыхать ходят, расслабляться, а кто-то только красуется".

Отметим, что в комментариях одна девушка решила провести эксперимент и пришла в тот же бассейн, облачившись в бикини, и никто ее из бассейна не выгнал.

К слову, подобный инцидент некоторое время назад был в Казани. Тогда девушке запретили посещать бассейн в бикини. Впрочем, Роспотребнадзор тогда отметил, что общих запретов на то, в чем должна находиться девушка в бассейне нет.