«Эссен Продакшн» получил премию «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019»

Крупнейший производитель соусов и кондитерских изделий «Эссен Продакшн» занял первое место на всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019»

В этом году ежегодная премия делового портала «Управление производством» проводилась в пятый раз. Основная цель премии - выявить компании-лидеры в сфере производительности труда в России. Для этого были изучены данные более 5000 промышленных предприятий страны, совокупная выручка которых составила более 51% ВВП России, а суммарное количество сотрудников более 5,5 млн человек.

Премия активно поддерживается федеральным центром компетенций в сфере производительности труда в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», и имеет важное значение для экономического роста в эпоху затяжной рецессии. Основными направлениями премии стали машиностроение, металлургия, приборостроение, энергетика, пищевая, химическая, нефтегазовая и радиоэлектронная промышленность.

Тема повышения операционной эффективности и производительности труда на сегодняшний день для российских компаний - одна из приоритетных. Показатель производительности труда выносится в число ключевых, и по нему нередко оценивают работу директоров и руководителей направлений. А с тех пор, когда президент России Владимир Путин во время майских указов 2018 года поставил задачу повышения производительности труда не ниже 5%, как одну из главнейших в российской промышленности до 2024 года – этот вопрос начал глубоко и системно прорабатываться на государственном уровне.

Крупнейший производитель соусов, кетчупа, джемов, а также развивающая крупный кондитерский проект «Эссен Продакшн АГ» заняла первое место сразу в двух номинациях - «Пищевая промышленность» и «Кондитерская промышленность». Стоит отметить, что компания принимала участие в премии впервые, и сразу вышла на лидерские позиции с показателями производительности труда 18,81 млн руб на человека в год, обогнав компании Орелмасло (18,45 млн руб/чел в год) и Истра-хлебопродукт (18,12 млн руб/чел в год). Также Эссен Продакшн стала лидером в направлении «Кондитерское производство».

Генеральный директор компании Леонид Барышев говорит о том, что сегодня для расчёта производительности труда уже недостаточно рассматривать объемы продукции и качество работы сотрудников, необходимо еще учитывать силу бренда. Так, российским производителям сложнее вырваться в лидеры, чем международным, только потому, что последние имеют сильные бренды и крупнейшие инвестиции. Поэтому компания в своей стратегии развития делает акцент на силе бренда.

- С точки зрения производства мы планируем полную сырьевую автоматизацию, внедрить полную бестарную упаковку, продолжать закупать также высокопроизводительные технологичные линии, инвестируя в закупку ежегодно не менее 2 млрд рублеи . С точки зрения маркетинга, мы разрабатываем несколько новых брендов, которые обладают потенциалом собрать, так называемую, «премию бренда». Это непростой путь, но в настоящий момент как в кондитерском, так и в соусном производстве нам удалось достигнуть лидерских позиций именно благодаря созданию сильного бренда, - говорит он.

СПРАВКА

Группа Компаний АО «Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,89 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тысяч тонн готовой продукции: 148,6 тысяч тонн майонеза, 42,5 тысяч тонн томатной продукции, 6,3 тысяч тонн приправ, 11,3 тысяч тонн повидла, джемов, 27,8 тысяч тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO, ЭССЕН. На долю торговых сетей приходится более 25% от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор - Барышев Леонид Анатольевич.