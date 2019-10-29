"Ни один мент тебе не поможет": водитель казанского автобуса набросился на коллегу, который слишком долго стоял на остановке

Очередной дорожный конфликт с участием водителей казанских автобусов произошел 29 октября в Казани. На улице Аделя Кутуя сцепились две мужчин. По заверениям очевидцев, все произошло из-за того, что один из водителей автобусов долго стоял на остановке. Разговоры на повышенных тонах переросли в рукопашную. В драку пришлось вмешиваться и пассажирам.

- Водитель 19 маршрута вышел из автобуса, поторопить водителя 55 автобуса, торопил так, что сломал зеркало, после чего подошел второй раз. после этого подошел 3 раз и начал бить водителя 55 маршрута, я вступился за него, пришлось применить физическую силу, чтобы успокоить и остудить пыл, в итоге водитель 19 маршрута скрылся, угрожал и говорил что "ни один Мент мне не поможет", думаю он представляет угрозу жизни и здоровью граждан, - написал очевидец инцидента в соцсетях.

Кроме того, автор сообщения выложил в соцсетях и видео, где запечатлена часть конфликта. На записи видно, как водитель 19 автобуса зашел в кабину к коллеге и начал на того кричать, при этом, в выборе слов он не особо был избирателен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="700" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/740745" frameborder="0"></iframe> Водитель казанского автобуса набросился на коллегу, который слишком долго стоял на остановке.соцсети

В соцсетях начали активно обсуждать данный конфликт. По словам интернет-пользователей, в последнее время все чаще приходится видеть агрессивных водителей автобусах и кондукторов:

"Осеннее обострение у людей от нехватки солнца. Многие сейчас агрессивные".

"Интересно, как это событие в этот раз прокомментирует Ассоциация перевозчиков?".

"А вы сами ездили на 55? Вы бы знали, как они нарушают правила ПДД! Когда ездил на 55 в районе Губкина, они всегда едут и не пропускают машины с главной дороги, я всегда поражался ,что они правила не знают? Ну думаю, это один водитель такой, а потом, когда поехал на другом, и ещё другом, так они никто не уступают дорогу, всегда думал вот сейчас будет авария! Водители с таким лицом, как будто вообще не понимают ничего! Уже давно отказался от этого маршрута по возможности! Они едут 4 остановки 20 минут! Сколько раз ругался и с кондуктором и с водителями, встанут и стоят на остановке, а я на работу опаздываю! Сколько раз я видел как они нарушают и думал, что у водителя вообще прав нет или он их купил. Короче говоря, давно уже сам хотел написать про 55! Их вообще нужно проверить!".

Чем закончился конфликт, пока не известно. Единственное, что сделал водитель 55-го маршрута, так это отказался продолжать движение и намеревался пересадить пассажиров в другой автобус.