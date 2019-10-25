Форум «Мой бизнес» в Казани завершил работу

В Казани прошел крупнейший бесплатный предпринимательский форум «Мой бизнес». Он собрал на площадке «Татнефть-Арена» более 12 000 гостей, среди которых действующие успешные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также все те, кто мечтает стать лучшим в своем деле.

Спикеры основной и параллельной программы затронули широкий круг тем начиная от главных правил ведения бизнеса и заканчивая важностью поддержания здорового образа жизни.

Форум «Мой бизнес» в Казани, организованный в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», стал самым масштабным среди серии подобных мероприятий, которые уже прошли в других городах России.

Участников и гостей со сцены приветствовал глава региона - Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Прямая трансляция его выступления велась на две параллельные площадки в Набережных Челнах и Альметьевске. Там для предпринимателей проходили очные мастер-классы.

Глава региона поблагодарил Министерство экономического развития РФ за организацию значимого события в регионе и за меры поддержки, которыми пользуются татарстанские предприниматели.

- Вопрос поддержки бизнеса для нашей республики - первостепенный. Мы стараемся изменить отношение власти к бизнесу, поэтому те государственные меры, которые сейчас существуют, направлены на упрощение отношений государства и предпринимателей. Нам нужно многое изменить, но самое главное - надо общаться, показывать положительные примеры, обращать внимание на те сегменты экономики, в которых предприниматели могли бы быть полезны, - подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Милены Арслановой, главная цель форума - дать знания, которые необходимы для развития собственного бизнеса.

- Татарстан стал одним из первых регионов, где появился центр «Мой бизнес». Придя туда, вы найдете ответ на каждый свой вопрос, потому что вы даже не подозреваете о том объеме поддержки и услуг, которые можно получить в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, - сообщила Милена Арсланова.

Генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков в рамках форума отметил, что Казань с точки зрения маркетинга легка и интересна.

- Бизнес-климат в Татарстане даже лучше, чем в Санкт-Петербурге, здесь больше проактивных предпринимателей. Главный индикатор - насколько люди готовы пойти на бесплатное мероприятие. В Казани мы собрали полный зал, видно, что очень многие заинтересованы в теме, - добавил Дмитрий Юрков.

В рамках форума также выступили предприниматель, генеральный директор DESNET Technology Омер Экинджи, российская спортсменка, телеведущая, модель, бизнес-леди Ляйсан Утяшева, ведущий эксперт по скриптам продаж Настасья Белочкина, самый титулованный бизнес-тренер в России Радислав Гандапас, основатель группы компаний Like Аяз Шабутдинов, бизнесмен из топ-100 Forbes Евгений Черняк и многие другие.

СПРАВКА

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в России для улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года.

Задачи нацпроекта - увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до 25 млн человек и поднять долю МСП в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития разработало системные меры поддержки для предпринимателей: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы для МСП, проект «Трансформация делового климата» и др. На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд взято из федеральной казны; 11,4 млрд - из региональных бюджетов; 53,9 млрд - из внебюджетных источников.

Университет «Синергия» является оператором федерального проекта по популяризации предпринимательства и со своей стороны проводит масштабную информационную кампанию. В рамках кампании по всей России пройдут форумы «Мой бизнес», на которых предприниматели расскажут истории своего успеха и дадут советы желающим начать свое дело. Выступят на форумах и представители федеральной и региональной власти, которые расскажут о мерах господдержки малого и среднего бизнеса.