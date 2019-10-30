НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК ТАИФ, ежегодно организует производственную практику для студентов Колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Будущие нефтехимики получают шанс приобрести производственный опыт на современном предприятии. А для компании это возможность готовить студентов с учетом специфики производств и получать готовых к работе выпускников.

Современный подход к управлению производством основан на том, что персонал рассматривается в качестве ключевого фактора, без которого невозможна эффективность использования всех остальных ресурсов. Обучение персонала становится, таким образом, важнейшей задачей предприятия и базовым элементом процесса управления персоналом.

Между тем образование сегодня дает преимущественно теоретические знания, которые не всегда возможно применить на практике. Именно поэтому перед предприятием часто встает вопрос нехватки квалифицированных сотрудников. Кроме того, предприятие заинтересовано в наиболее быстрой адаптации молодых сотрудников. Решение этих непростых задач компания нашла в сотрудничестве с учебными заведениями, в совместной организации производственной практики для студентов и учащихся.

Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Колледжем нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева заключен договор о производственной практике, согласно которому студенты осваивают практические навыки по профессии в подразделениях компании. За 2018 год практику прошли свыше 800 студентов. В новом 2019/2020 учебном году получать профессиональные навыки непосредственно на производстве придут 609 студентов колледжа.

30 сентября стартовал очередной цикл производственной практики. В один из октябрьских дней мы побывали на предприятии, чтобы познакомиться, как проходит практика.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ - ОСТАЛСЯ

Мы в цехе по ремонту оборудования КИПиА - это цех № 4821, обслуживающий завод этилена. Молодой, богатырского сложения парень объясняет устройство прибора ребятам. Кажется, он сам только что со скамьи колледжа или вуза. Но оказывается, Максим Ершов - старший мастер цеха, в котором мы находимся. Рассказывает, что сам окончил в свое время колледж, прошел производственную практику, понравилось, захотел попасть именно на «Нижнекамскнефтехим». Так и получилось: пришел сюда слесарем КИПиА 4-го разряда. С завода ушел в армию, вернулся на то же место. Каждые 5 лет повышал свою квалификацию. И теперь работает старшим мастером. На заводе уже 10 лет! Опытный специалист, которому можно доверить обучать новичков.

- Студенты у нас здесь постоянно, мы к этому уже привыкли, - говорит старший мастер цеха Ершов. - Радует, что они проходят у нас практику, а потом, после выпуска, возвращаются к нам работать. У нас очень интересное производство.

Сейчас практика у ребят только началась. Они приходят со специальным дневником, куда должны произвести сбор определенных данных. Есть список задач, чему они должны научиться у нас. Мы смотрим на список и показываем им именно это. Допустим, как настраивать приборы по разным типам.

Вот сегодня у нас занимается четвертый курс. Осенью они делают на базе производственной практики курсовой проект. А весной будут работать над дипломом. Они уже сейчас набирают информацию для своего дипломного проекта. Мы берем какой-то технологический узел, они его рассматривают, изучают, какое там есть технологическое оборудование, какое идет сырье, среда, выбирают технологические параметры.

- Когда ребята занимаются у нас, мы видим, интересуется ли специальностью студент, хорошо ли у него получается, определяем перспективных ребят, разговариваем с ними, стараемся агитировать за то, чтобы после окончания учебы они пришли именно к нам, - говорит Максим Ершов.

Едва зайдя в цех, видим на стенде объявлений целый список предстоящих мероприятий. Тут и спортивные соревнования, и концерты, и поездки на природу, и приглашения отдохнуть в санатории или взять путевку на море летом. Жизнь, похоже, кипит!

- Да, у нас очень насыщенная социальная жизнь, - подтверждает Максим Андреевич. - Это очень большой плюс, который нужно учесть при выборе будущей работы. И мы, конечно, ребятам рассказываем про это тоже. Спрашиваем, каким спортом человек увлекается, говорим, какие соревнования у нас проводятся. Посещение катка, бассейна, спортзала - все это предусмотрено бесплатно для работников «Нижнекамскнефтехима».

«ЗДЕСЬ ВСЁ ТАК НАГЛЯДНО!»

Ребята, пришедшие в этот день на практику, тоже довольны:

- Первая практика, в прошлом году у нас была больше ознакомительная. А вот сейчас нам уже все досконально объясняют, что где установлено, как работает, для чего предназначено, - говорит студент 4-го курса Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева Айнур Хабиров.

- В колледже мы изучаем теорию. А здесь всё так наглядно - настраиваешь прибор, делаешь выводы… Практика для меня очень эффективна в плане запоминания и понимания, хотя без теории тоже, конечно, не обойтись, - рассказывает однокурсник Айнура Вагиз Нурхматов.

ПРАКТИКАНТ ЗДЕСЬ, ПРАКТИКАНТ ТАМ

Работа с будущими нефтехимиками идет сейчас в самых разных цехах, по разным специализациям.

На предприятии побывали и будущие электромонтеры.

- Мы сегодня прошлись по многим установкам, - говорит студент 4-го курса колледжа Антон Мещанов. - Для меня это было очень интересно, многое открыл для себя, очень познавательно. Это интересная работа, в жизни она всегда пригодится. Есть большое желание работать здесь.

Инструктор-наставник Антона и других будущих электромонтеров - опытный специалист, старший мастер участка цеха № 6403 Ильназ Фатихов с удовольствием работает со студентами:

- Мы всегда рады нашим практикантам. В последнее время они очень активными стали, даже приятно. Желание есть работать, получать знания.

Преподавателями и руководством самого ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева» практика на предприятиях «Нижнекамскнефтехима», так же как и сотрудничество с компанией, ценится очень высоко. Это и способ идти в ногу со временем, ведь понятно, что крупное успешное предприятие, входящее в группу компаний ТАИФ, располагает более прогрессивным оборудованием и технологиями, чем может предоставить учащимся даже самое современное учебное заведение. Это и возможность приобщить своих подопечных к профессии в реальных условиях производства.

- Даже те ребята, кто сначала говорит «это не мое», потом приходит на предприятие работать. В моей практике до 95 процентов ребят идут на «Нижнекамскнефтехим», - говорит заведующая отделением по инновационному развитию колледжа Ольга Вятчанникова. - Я сама бывший производственник. Пятнадцать лет работала в «Нижнекамскнефтехиме» по профессии. И я стараюсь донести до ребят, что здесь их будущее. Мы тесно контактируем с наставниками студентов, устраиваем им в рамках практики мастер-классы. Приглашаем и представителей из других цехов. Такая возможность проходить практику существует уже более 50 лет.

Руководитель практики колледжа Наталья Васильева добавляет:

«Задача практики - собрать материал для курсовых проектов, которые будут выполнять ребята, например, по технической эксплуатации приборов и по экономической части. Также подготовиться к дипломному проектированию, поскольку преддипломную практику они будут проходить в тех же самых цехах»

В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ

Отбор и адаптация молодых работников, подготовка кадрового резерва помогают обеспечивать стабильную и эффективную работу огромного предприятия, насчитывающего свыше 15 тысяч работников. Однако это далеко не все мероприятия, ведущиеся компанией в рамках работы с кадрами.

Так, в 2018 году с целью привлечения лучших студентов профильных учебных заведений на работу в ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработано и утверждено положение о корпоративных стипендиях - «О материальном стимулировании студентов, обучающихся в образовательных учреждениях».

С 2001 года на предприятии практикуется специальная форма подготовки инженеров. Заключен договор с Нижнекамским химико-технологическим институтом о создании Федеральной экспериментальной площадки на базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» и о прохождении стажировки на рабочих местах студентов выпускного курса. Предприятие оплачивает стажерам ученические отпуска, совместно с кафедрами института подбирает темы дипломного проектирования. В учебном центре компании они получают свидетельство о присвоении рабочей профессии.

- Чтобы привлечь на предприятие еще больше перспективной молодежи, в июне 2018 года делегация ПАО «Нижнекамскнефтехим» участвовала в совместной встрече с руководством и преподавательским составом ФГБОУ ВО «КНИТУ» в Казани, в результате был подписан протокол о сотрудничестве, - говорит Максим Ершов.