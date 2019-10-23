«Текст» - фильм с тяжелым послевкусием

На российские экраны вышел фильм по повести Дмитрия Глуховского, который с нетерпением ожидали зрители. Фильм о том, что сейчас происходит в нашем обществе, оставивший много вопросов без ответов.

Возрастная категория этого фильма 18+, но это фильм для семейного просмотра родителей и их уже подросших детей. Фильм-притча для всех, такая лакмусовая бумага для выявления градуса отношений внутри семей или внутри каждого из нас, когда еще не все потеряно.

«Текст» - это история потерянного поколения. И применимо это как для отцов, так и для детей. Рожденные в СССР жить по новым правилам – еще не капиталистическим, но уже несправедливым, не научились. Кто-то до сих пор отрицает и скучает по этим годам, кто-то откровенно наслаждается возможностью начать зарабатывать на себя, и государственную должность воспринимает только как возможность начать свой бизнес. Криминальный, нечестный, но – бизнес. И возводят сами себя на трон, образуя особую касту, приучая детей к вседозволенности и собственной значимости – папа прикроет, если что.

Дети у них получаются тоже разные, у этих советских детей. Кто-то полагает, что можно торговать тем, за что других сажаешь в колонию лет так на семь, кто-то уверен, что с ним ничего не случится, потому что не случится! Но тем временем в заднем кармане джинс уже лежит небольшой пакетик с наркотиками. Его туда подбросил «честный» сотрудник правоохранительных органов. И тогда все эти семь лет этот бывший студент будет вспоминать свой последний день на свободе, когда оттолкнул родную мать и сам помчался навстречу своей судьбе.

Это фильм о том, что простое человеческое общение нам давно заменили гаджеты и всякие мессенджеры. Вместо того, чтобы приехать в гости или позвонить, родственники общаются при помощи видеосвязи по телефону, или просто наговаривают текст, который потом образуется в слова. Так что все эти новые штуки, которые создали для облегчения жизни, просто отдаляют нас друг от друга.

В этой картине нет явного героя и антигероя. История каждого из них обретает свои цвета по ходу фильма, большая часть которого снята откровенно в черных тонах, словно на задворках общества. Но и яркая цветовая палитра иной жизни не радует, ведь путь к ней лежит через попрание человеческих ценностей, или явный криминал.

Откровенная сцена между героями Ниной и Петром почти порнографическая, если бы не одно но - ролик-то по сюжету снимали они сами для личного просмотра. То, что телефон попал в руки Ильи, это намек молодому поколению – не надо снимать личное. Оставьте это только для двоих в своей спальне.

«Текст» - фильм с тяжелым послевкусием, когда не перестаешь думать и начинаешь анализировать свою жизнь.