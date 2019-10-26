"Показала всем водителям свою пятую точку": Девушка устроила горячие танцы на парковке торгового центра

Посетители одного из казанских торговых центров, что на проспекте Победы, накануне стали свидетелями любопытной картины. Из припаркованного автомобиля вышла девушка и начала танцевать, причем довольно-таки откровенный танец.

Видео танца выложили в соцсетях. При этом, как водится, в комментариях люди разделились на два лагеря. Одним танец понравился. По их словам, и девушка симпатичная, и танец вовсе не такой уж откровенный.

Девушка станцевала на парковке.

"Нормальная девушка, и фигура классная! Да и не делает она ничего плохого. Даже не раздевается, в отличие от многих других".

"Показала всем автомобилистам свою пятую точку. Отлично же, порадовала водителей!".

Нашлись и те, кто раскритиковал девушку. По их мнению, если кто-то хочет танцевать, то делать это надо дома или в специально отведенном месте, а не занимать парковку.

"Пусть дома перед зеркалом кривляется, что с людьми происходит мозги потеряли, наверное".

"Деревня! Напялила, все что блестит, идёт, не идёт, сочетается не сочетается, не важно! Хоть бы танец выучила".