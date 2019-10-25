ТАЛАНТЛИВЫЙ СТУДЕНТ – БОГАТЫЙ СТУДЕНТ?

Различных стипендий и стипендиальных программ для студентов Альметьевского государственного нефтяного института насчитывается 12 видов! Так, талантливые студенты получают повышенную стипендию ПАО «Татнефть» в размере до 20 тысяч рублей ежемесячно. Сумма выплат в этом году по данной программе в АГНИ достигнет рекордных 2,77 миллиона рублей.

Помимо обычной – так называемой академической стипендии с надбавками за отличную или хорошую сдачу сессии (50% и 25% соответственно) – студенты альметьевского вуза могут получать дополнительные, и немалые, стипендии.

Так, например, первокурсники АГНИ, которые не ленились в школе и получили высокую сумму баллов по ЕГЭ (свыше 210 по техническим и 225 по экономическим направлениям) и/или имеют диплом о получении среднего профессионального образования (СПО) с отличием, уже в первом семестре могут рассчитывать на прибавку от 5 до 20 тысяч рублей по стипендиальной программе ПАО «Татнефть» для талантливых студентов первого курса. Выплаты производятся в течение 5 месяцев. Отличное начало новой студенческой жизни!

Кстати, в новом учебном году в АГНИ поступило 69 первокурсников, которым выплачивается повышенная стипендия ПАО «Татнефть». Это на 23% больше, чем в 2018 году. Все стипендиаты – это студенты, имеющие высокие баллы по ЕГЭ либо дипломы с отличием образовательной организации среднего профессионального образования (СПО). Сумма выплат в этом году достигнет рекордных 2,77 миллиона рублей.

Артур Валиев, студент 1 курса нефтегазового факультета, – один из семи первокурсников, которым будет выплачиваться максимальный размер стипендии – по 20 тысяч рублей ежемесячно. По итогам приемной кампании он – студент АГНИ, набравший наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ – 267.

– С детства учился на отлично. Высокие баллы по ЕГЭ – это многолетняя ежедневная кропотливая работа. Я черпал знания из всех возможных источников, не ограничивая себя рамками школьной программы. Большой вклад в достижение такого результата внесли мои школьные учителя и репетиторы, которые мотивировали меня и не давали расслабиться, – говорит студент.

Артур приехал в Альметьевск из села Бетьки Тукаевского района Республики Татарстан.

– В 11 классе я точно знал, куда пойду учиться. Много выпускников Бетькинской школы обучаются в АГНИ. Они мне рассказывали, что в нефтяном институте в свободное от учебы время можно заниматься наукой, записаться в спортивную секцию либо в студии досугово-оздоровительного центра – каждому найдется занятие по душе. Я безумно рад, что поступил в один из ведущих нефтяных вузов России. Сейчас у меня период адаптации, надеюсь, в ближайшее время смогу реализовать по максимуму свой потенциал и буду полезен институту, – резюмирует Артур.

Целеустремленных студентов поддерживает и родной вуз. Нефтяной институт выплачивает именные стипендии студентам, показывающим высокие результаты в учебе, активно участвующим в научной и общественой жизни АГНИ, в спортивных мероприятиях. Для поддержки таких активистов учреждены Именная стипендия Ученого совета АГНИ и стипендия АГНИ за достижения в спортивной и общественной деятельности.

Если студент зарекомендовал себя как перспективный молодой ученый, он может также рассчитывать на именную стипендию ПАО «Татнефть». Она присуждается лучшим студентам и аспирантам АГНИ и выплачивается в течение одного семестра.

В разные годы студенты АГНИ становились и стипендиатами стипендиальных программ такого высокого уровня, как государственная стипендия Республики Татарстан и стипендия Академии наук Республики Татарстан.

А благодаря сотрудничеству вуза с прогрессивными зарубежными компаниями у студентов АГНИ есть возможность получить стипендии таких всемирно известных брендов, как «Хьюлетт-Паккард» и «Иокогава Электроник СНГ». Компании поощряют молодежь, проявляющую интеллектуальные и творческие таланты, владеющую компьютерными технологиями.

Отличная учеба в сильном нефтяном вузе, участие в научных проектах и конференциях – это вклад студента в свое будущее, инвестиции в будущую карьеру. Прекрасно, что эти инвестиции уже сейчас приносят самым достойным доход.