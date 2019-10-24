Разъяренный муж разнес битой дорогую иномарку любовника жены
Жители татарстанского города Заинск накануне могли стать свидетелями серьезной разборки на дороге. Так, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как конфликт между двумя мужчинами перерастает в драку, а скорее, в избиение. Один из участников ссоры битой просто разнес дорогой внедорожник оппонента.
Он разбил почти все стекла, помял корпус машины. Досталось и самому водителю авто, который пропустил несколько ударов в голову. В конечном итоге, пострадавший, просто поспешил уехать.
Видео в интернет выложила девушка, которая серьезно испугалась, увидев такую шокирующую картину.
- Он окошко разбил. У меня все руки трясутся! Он его пинает прям. Капец, он окно разбил у такой дорогой машины. У меня все руки трясутся, все колени трясутся, - слышен ее голос за кадром.
В Татарстане разъяренный муж разнес битой дорогую иномарку любовника жены.соцсети
Что стало причиной конфликта не известно. Впрочем, люди в одной из местных соцгрупп уверены, что так протекала встреча мужа с любовником его жены:
"В Татарстане ребенок стал свидетелем встречи разъяренного мужа с любовником жены. Мужчина в гневе разбил автомобиль оппонента, досталось и самому водителю, который поспешил ретироваться"
По другой версии, водитель внедорожника подрезал мужчину с битой на дороге и последний решил отомстить. Впрочем, о том, что конфликт произошел именно из-за женщины сообщает все больше очевидцев:
"Он кричал, что отомстит за жену и машину разнесет просто"
Будут ли последствия для разъяренного мужчины с битой, пока не ясно. Татарстанцы предлагают пострадавшему водителю обратиться в полицию, чтобы ему возместили хотя бы затраты по ремонту машины.
ИСТОЧНИК KP.RU