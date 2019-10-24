«Парашют надо было взять»: в Татарстане мужчина пытался залезть в окно квартиры на третьем этаже

Жители Заинска опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлен "романтический" способ забраться внутрь квартиры.

На кадрах видно, как мужчина по пожарной лестнице взбирается на третий этаж жилого дома. За ним со стороны наблюдают прохожие, снявшие эти кадры.

В один момент, уже на уровне второго этажа, у мужчины с ноги слетает ботинок. Видимо почувствовав, что "операция" близка к провалу, он попытался спуститься вниз. Однако, когда она дает задний ход, то оступается и падает на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/739853" frameborder="0"></iframe> В Татарстане мужчина пытался залезть в окно квартиры на третьем этаже.соцсети

На этом видео обрывается, что произошло дальше, пока остается неизвестно. В комментариях под выложенным роликом интернет-пользователи предположили, что могло стать причиной такого отчаянного поступка мужчины.

Так, кто-то решил, что в квартире могла захлопнуться дверь. Кто-то предположил, что его домой не пустила жена, или что он был «явно нетрезвый».

И лишь некоторые комментаторы проявили обеспокоенность:

«Спину мог повредить. Позвонки могут трещину получить»

«Щас в лаишевскую больницу отвезут, там окончательно добьют» (пунктуация и орфография автора сохранены – Ред.).

Были также и те, кто отнесся к ситуации с юмором, назвав героя видео альпинистом, бэтмэном, человеком-пауком и подметили, что все-таки «парашют надо было взять».