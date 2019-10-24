"Я Тамерлан, я вундеркинд!": Четырехлетний мальчик из Казани выучил алфавиты 40 языков мира

Если к первому году жизни ребенок начнет говорить хотя бы несколько слов, то его родители в большинстве своем будут в восторге. Бывает, конечно, когда ребенок знает и побольше, а бывают дети, которые к году уже свободно говорят, причем, сразу на нескольких языках. К числу таких детей легко можно отнести Тамерлана из Казани.

В один год он уже в совершенстве знал русский и английский алфавиты, и мог составить слова. Сейчас ему четыре и в своих познаниях языков он продвинулся далеко вперед. Сейчас Тамерлан не просто знает алфавиты более 40 языков, но и может читать и писать на большинстве из них. С юным дарованием встретилась корреспондент «Комсомольской Правды-Казань». Мальчик сразу же дал оценку своим познаниям.

- Здравствуйте, я Тамерлан, я – вундеркинд! – представился темноглазый шатен, недостающий мне до пояса.

Тамерлан в детском саду изучает не только английский, но и китайский язык.Фото: Лика ИСАЕВА

Мама Светлана рассмеялась и пояснила, что в связи с возросшим интересом к уникальным способностям четырехлетнего казанца к нему зачастили журналисты. Они его называли вундеркиндом, вот Тамерлан и решил расставить все точки над i, вернее, над ё.

- Наш сын настоящий фанат буквы Ё, и готов митинг организовать в её защиту, сам всегда четко прописывает каждую точку, и того же требует от окружающих, - вздохнула Светлана. – Нам остаётся только подчиниться – ведь он прав! Мы упрощаем письмена, но ведь в русском алфавите эта буква есть, и нельзя ею пренебрегать.

Пазлы с буквами - одни из любимых игрушек Тамерлана, вот только он обижается, что нельзя достать пазлы с буквами всех 40 алфавитов.Фото: Личный архив героя публикации

Мальчика назвали Тамерланом, это мусульманское имя переводится как «Железный лев». Уже в 10 месяцев он показывал пальчиком эту букву на обложках книг. Заметив интерес младенца к алфавиту, родители купили кубики с буквами и слогами, пазлы. Так началось обучение письменности и чтению. Так что заговорил и научился читать и говорить одновременно, практически незаметно для родителей. В какой-то момент, находясь рядом с сыном, мама услышала негромкое бормотание: Тургенев, «Отцы и дети». Никаких «мама», «папа», «бибика» - слова Тамерлан начал произносить только полностью, без уничижительных сокращений.

Тамерлан с детства любил читать. От детских книг он быстро перешел к "Отцам и детям" Тургенева.Фото: Личный архив героя публикации

- Приехала в гости бабушка, начала с ним сюсюкать, как обычно это делают с маленькими детьми, - вспоминает Светлана. - А он ей говорит: «Я – Тамерлан!». И всё! Между ними отношения как между взрослыми, но однажды он покорил её сердце тем, что разрисовал ей арабской вязью светлый ковер на полу. Приехал в гости, взял краски и нарисовал.

Кроссворды также привлекают мальчика.Фото: Личный архив героя публикации

Мальчик, вопреки мнению многих, не знает 40 языков. Он знает более 40 алфавитов, в том числе русский, татарский, армянский, молдавский, башкирский, кхмерский, шведский, португальский. Любой, где есть письменность.

Он знает и звуки, и транскрипции, а также готов без остановки рисовать эти буквы на альбомных листах, выделяя цветом гласные и согласные. Например, не все взрослые знают, что кхмерский – это официальный язык Камбоджи, и в нем 72 буквы.

Мальчик в свои 4 понимает даже самые сложные алфавиты.Фото: Личный архив героя публикации

Среди любимых – алфавиты армянского, татарского и башкирского языков. Знает Тамерлан буквы «мертвых» языков, например, латинского. Ему подарили ноутбук, и он в поисковиках ищет не игры, а познавательные программы, учебники, по которым изучает алфавиты разных языков мира.

Тамерлан пропел буквы английского алфавита, перечисляя их мне, кружась вокруг целой кучи букв разного формата и цвета. Также, кружась, прочитал стихотворение, пропел песенку. Он ходит в полилингвальный детсад, где изучает английский и китайский языки.

В семье говорят на русском и на татарском. К слову, увлекся маленький Тамерлан и таблицей Менделеева. В свои четыре года он может сказать и показать, какими буквами пишутся Курчатовий, Водород, Золото, Водород и Алюминий.

Русский алфавит мальчик выучил одним из первых.

Считает мальчик из Казани уже сотнями. Примеры 2+2 его не впечатляют – слишком по-детски. Светлана вслух просила его ответить, сколько будет, и называла цифры, но уже через три примера Тамерлану стало скучно отвечать, и он решил выложить этот пример из конструктора 14+1=…

Выкладывать начал одним цветом, но в громадной куче своих букв и цифр не смог сразу отыскать 1 и 5. На замену цифр из других материалов не согласился: «Они должны быть пушистыми!». Пушистые – это вырезанные из полипропилена, пластмассовые не подошли ни по размеру, ни по цвету.

Отметим, что в комнате Тамерлана не найдешь стандартных игрушек, которые можно увидеть у его сверстников. Он не любит машинки, а предпочитает буквы и цифры. Он даже как-то у Деда Мороза их просил.

Кто-то у Деда Мороза просит айфоны и планшеты, а лучший подарок для юного вундеркинда - наклейки с буквами.Фото: Личный архив героя публикации

- Тамерлан педант, и его не устраивают компромиссы, - пояснила мама. – Если он начинает что-то рассказывать или петь, то остановится только тогда, когда допоёт последний куплет. Ест, например, всегда ягоды в определенной последовательности. Начинает строго с ежевики, это его любимая ягода. Кстати, всё, что он любит, как правило, начинается на его любимую букву Ё или Е, енот, например. Сейчас ему очень нравится печёная картошка, и я каждый день вожу в садик её, от другой еды он просто отказывается.

Енот для Тамерлана одно из любимых слов.

- Тамерлан легко сходится с людьми, любит общаться. Но также требователен к ним, как и к себе. Например, когда ему было три года, к нам приехала шестилетняя родственница. Она готовилась к школе и решила поразить всех своими познаниями. Но, по мнению мальчика, она сделала ошибку, и он ей про это сказал. Рыдающую от обиды девочку еле успокоили – как же так, что трехлетний шкет её учит?! - рассказывает мама мальчика.

Мама гордится своим сыном.Фото: Лика ИСАЕВА

- Он всегда так, - пожимает плечами Светлана. – У нас был сосед, взрослый мужчина, который знает армянский язык. И он допустил ошибку – проверяя уровень знания Тамерланом этого языка, дополнил: «Ты пропустил несколько букв», и назвал их. Тамерлан начал возмущаться, и сосед вскоре просто ушел, потому что мы не могли успокоить сына. Потом проверили, и выяснилось, что мальчик был прав: те буквы, на которые указал сосед, были заимствованы из английского, изначально их в армянском алфавите не было.

При этом, останавливаться Тамерлан не намерен. Он не перестает находить в интернете новые языки и старается изучать их. Так что предположить, сколько алфавитов будет знать Тамерлан, например, когда пойдет в первый класс, довольно трудно.