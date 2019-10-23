"Зачем вы нас из-за горла вызываете?": Бригада скорой помощи отказала в помощи пациентке

У жительницы Набережных Челнов начало сильно болеть горло. Более того, все усугубилось, когда женщина еще и ангиной заболела. В какой-то момент боль оказалась настолько сильной, что она решила вызвать скорую. Вот только помощи от прибывшей бригады медиков челнинка так и не дождалась.

- Вызвала бригаду скорой мед.помощи сегодня ночью,из за боли в горле на фоне ангины,которая усилилась еще больше,испугалась что это может быть абсцесс (уже ухо начало болеть и пульсировать).Они вместо того,чтоб осмотреть начали на меня кричать,мол зачем вы вызываете нас из за горла.Я объясняла,что боль у меня усилилась и пульсировала.Попросила одну из фельдшер сесть на стул,которые я специально приготовила для них,а не на диван на постельное белье,т.к у них все таки рабочая одежда и не стерильная.Из за этой просьбы она еще больше начала на меня кричать,мол вы че меня называете грязной и тд.Я считаю это нормальной просьбой,но фельдшер почему то отреагировала очень агрессивно,кричала очень громко,хотя Я просила ее не орать,т.к дома спали мои дети,но ей было все равно.В итоге у меня из за повышенного диалога с ними,температура поднялась еще выше,а они так и уехали даже не заполнив мед.карту и не оказав мед.помощь. После них вызвала повторно другую бригаду,вот им спасибо за человечность и хорошую работу, - написала женщина в соцсетях.

Жители татарстанского автограда проблемой женщины не прониклись. По их мнению, пока медики тратили время на пациентку с горлом, помощи мог ждать человек с куда более серьезной болезнью.

"Если температуры не было, то действительно зачем из-за горла вызывать? где-то люди с сердцем, где-то дети ждут. Поэтому они и раздражаются. Да и когда при смерти находятся, то явно внимания не обращают куда врач сел, на кровать или на стул, там все равно было бы только помогли...значит так плохо было вам.....".

"А что из за горла можно богу душу отдать? А если в это время в реале кто то умирал? И они бы не успели из за вашего горла!".

"А кому-то когда реально помощь нужна из за таких вот ухогорлоносов никто не едет, такси и в инфекционку самостоятельно, а не отложную помощь не путайте с терапевтом, так как кто-то в это время мог умереть из за вас!".

"Если у вас поставлен диагноз "ангина", то давным давно должно идти лечение антибиотиками или иными средствами в зависимости от характера болезни. А если вы самолечением занимаетесь и ставите сами себе диагнозы, то и лечитесь сами, не отвлекайте скорую".

Были и те, кто заступился за женщину, отметив, что ангина - довольно серьезное заболевание.

"Читаю отзывы и полный негатив. Ну вызывала она скорую из за горла, и что? Видимо очень болело, просто так бы вторую бригаду не вызывала. Горло это маловажный орган по-вашему? А если отек случится ? При ангине высокая температура, у меня у самой хроническая ангина. Знаю, что это такое. Если человек сам ходит, разговаривает, самостоятельно вызывает скорую и готовит стул, то теперь можно скорую и не вызывать?".

"Недавно был похожий случай. сильно болел живот, настолько сильно, что я проснулся от боли в 5 утра. естественно, вызвал скорую. приехала бригада из 2-х фельдшеров. одна нормальная, другая дура набитая, сказала, что я специально их вызвал, чтоб на работу не идти. ладно хоть повезли в бсмп, оказалось, что у меня воспаление кишечника и в итоге меня положили на неделю".

Отметим, что история в целом завершилась благополучно. Необходимую помощь женщине оказали.