"Снимите юбку или покажите, что под ней": Девушку заставили раздеться в аэропорту из-за интимного пирсинга

Досмотр в аэропортах - задание обязательное. Пассажиров осматривают досконально. Правда, по мнению некоторых пассажиров, сотрудники аэровокзалов порой ведут себя некорректно. Так, в довольно пикантную ситуацию попала девушка из Казани. В одном из московских аэропортов ее попросили раздеться из-за пирсинга...в интимном месте.

- Сколько летаю, никогда такого не было. Никогда металлы не звенели. Но тут, когда возвращалась в Казань, заработал металлодетектор. Я сказала, что ничего запрещенного с собой не провожу. Меня начали сканировать и в итоге зазвенело у меня ниже пояса. Охранник сказал, мол, снимите юбку или покажите, что под ней. Я этого делать не собиралась. Попросила пообщаться с женщиной-сотрудником. Я объяснила, что сделала интимный пирсинг и это именно то кольцо звенит. Мне не верили, пока я это не показала.От меня не убудет, но сотрудников аэропорта я явно шоикировала", - написала девушка в соцсетях.

Многих пользователей интернета шокировало поведение девушки. По их мнению, демонстрировать свои интимные данные было лишним.

"Разве пирсинг звенит? Сколько проходил проверку, никто внимания не обращает. Не там, конечно, пирсинг, а в пупке, но суть та же".

"Ты сняла трусы в аэропорту? Зачем? Такое не показывают людям!".

Были и те, кто поддержал девушку. По их мнению, никто не имел права заглядывать ей под юбку.

"Тебя же сканируют полностью в аэропорту. Там видно, что ты провозишь. Можно же спокойно доказать, что ничего такого с тобой нет, можно и не унижаться, снимая одежду".

"Зачем ты раздевалась? Просто бы ничего е говорила, они бы тебя все равно пропустили".

В остальном же пользователи интернета предложили обладателям интересного пирсинга предупреждать людей о своей ситуации, чтобы не попадать в непростую ситуацию и не создавать очередь на стойке регистрации.