Иностранные «женихи» обманули невесту из Чебоксар на миллион рублей

К 52-годам личная жизнь у чебоксарки, видимо, сложилась не так, как она хотела. Вот женщина и скачала себе мобильное приложение для знакомств. И тут, словно принц на белом коне, внимание на нее обратил военный врач из США, проходящий службу в «горячей точке», ну, по крайне мере, он так все представил своей потенциальной невесте. Женщина поверила и во время переписки согласилась переслать избраннику 350 долларов США, чтобы его мог сменить другой врач. А после еще 3 500 долларов на авиабилет. Но этот «настоящий полковник» так и не прилетел в Чебоксары за невестой.

Женщина не унывала и снова окунулась в мир интернет-знакомств. Ее следующим «женихом» стал другой иностранец. Не военный, а деловой мужчина. Еще бы он предложил в переписке помочь ему привезти из США в Россию 5 миллионов долларов. В итоге жительница Чебоксар перевела сначала 200 долларов США адвокату, потом 4 000 долларов за доставку тех самых миллионов и таможенный налог. В результате адвоката якобы задержали в аэропорту и для его освобождения невеста снова перевела 3 500 долларов США. После чего и этот «жених» пропал с радаров и перестал выходить на связь.

Но и это почему-то не смутило женщину. Она знакомиться в интернете третий раз. Новый «жених» попросил избранницу помочь ему получить коробку с его деньгами, документами и золотом. Мол сам не может вывезти свои вещи. И тут женщина снова согласилась. На ее электронную почту пришло сообщение от службы доставки – посылка пришла. Вот только в этом письме было указано, чтобы посылку не вскрыли в аэропорту, нужно перечислить 1 500 долларов США. Невеста Чебоксар заплатила и за это. А когда женщине пришло очередное сообщение о необходимости оплатить еще ряд услуг на сумму 4 500 долларов США, то ее терпение и вера в иностранных мужчин разом закончилась. Еще бы, за все время таких знакомств она лишилась более одного миллиона рублей, а ни одного жениха так и не увидела. В итоге она решила обратиться в полицию, сообщили в МВД Чувашии.

Теперь в этой истории о не сложившейся личной жизни и потерянных деньгах разбираются правоохранители. Они пока проводят проверку по всем озвученным женщиной фактам.