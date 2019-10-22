Хозяин собаки умершей на пороге ветклиники из-за отказа сотрудницы: Я ее прощаю, зла не держу

20 октября в Нижнекамске собака, сбитая машиной, умерла на пороге частной ветклиники. Из-за отсутствия у хозяина пса ветпаспорта и информации о последней вакцинации от бешенства врач не приняла животное.

После публикации видео, на котором юная врач ветеринар требовала от находящегося в шоковом состоянии пожилого владельца пса информации о прививке, с его автором - Эльвирой Давлекаевой, связалось руководство клиники. Они сообщили, что врача отстранили, а в учреждении проводится проверка. Ветклиника также принесла извинения хозяину погибшей собаки.

Вместе с тем ситуация вызвала волну гнева в соцсетях. Интернет-пользователи активно обсуждали и оскорбляли сотрудницу ветклиники, которая отказала дедушке с умирающей собакой.

В продолжение истории, Эльвира Давлекаева опубликовала в соцсетях новый пост, рассказав о встрече с хозяевами животного спустя два дня после трагедии. По словам девушки, Николай и его супруга Галина чувствуют себя хорошо, от шока отошли и сообщают, что в помощи не нуждаются, но всех благодарят за колоссальную поддержку.

– По питомцу, конечно, тоскуют. Но другую собаку заводить не хотят, если возникнет желание, осчастливят приютского пса, а пока всю свою любовь и заботу отдают своему коту, – сообщает Эльвира.

Также, по словам девушки, героиня видео – ветеринар, приезжала к Николаю домой и также принесла свои извинения.

– Молодая, неопытная, совершила ошибку. Я ее прощаю, зла не держу, – передает слова владельца погибшей собаки Эльвира.

Фото: vk.com/just_elle

К тому же, дядя Коля попросил и остальных не держать зла на сотрудницу ветклиники, но рад, что история получила огласку и надеется, что этот случай спасет хотя бы одну собачью жизнь. К клинике у семьи претензий нет. Они считают, что из-за поступка одного врача ставить на ней крест нельзя.

Сама Эльвира в соцсети призывает прекратить травлю ветеринара: «Друзья, пожалуйста, прекратите травить девушку. Всем очевидно - она не права. Но вы говорите об отсутствии в ней человечности и в том же сообщении желаете ей смерти. Я выложила видео для того, чтобы обратить внимание жителей Нижнекамска на проблемы ветеринарии (их ох как много) в целом в нашем городе (такие случаи уже были, просто не все могут вовремя достать камеру), а не для того, чтобы девчонку начали травить из-за ее глупости (ну не знаю, как описать другим словом ее позицию)» (пунктуация и орфография автора сохранены – Ред.).

Тем не менее на портале сhange.org под петицией за лишение девушки лицензии ветеринара и адресованной почему-то президенту Татарстана Рустаму Минниханову подписались уже более 7,1 тысячи человек.

- Требуем лишить «врача» лицензии на ветеринарную деятельность!!! Такое происходит ежедневно по всей России, замалчивая подобные ситуации мы становимся соучастниками преступления... АЛИНЕ РИНАТОВНЕ не место на посту ветеринара, ибо бездушный, бессердечный человек не может спасать Жизни !» (пунктуация и орфография автора сохранены – Ред.), – говорится в тексте.

Есть петиция и в поддержку сотрудницы ветклиники адресованная мэру Нижнекамска Айдару Метшину. Ее подписали всего 29 человек.

- Да виновата, и скорее всего уже уволена, но каждый в жизни совершает ошибки. Ее и так уже окатили грязью, не будем подводить к суициду девочку... Если начнут каждого увольнять и лишать лицензии то работать некому будет. ОСТАНОВИТЕСЬ. Требуем не лишать лицензии «врача»» (пунктуация и орфография автора сохранены – Ред.) – говорится в тексте.

Отметим, что погибшую из-за не оказанной в ветклинике помощи собачку звали Мика, ей было всего шесть месяцев. Она – помесь болонки с йокширским терьером. Животное имело паспорт животного и справки о вакцинации от бешенства. Эльвира, встретившись с Николаем, в качестве доказательства сфотографировала эти документы.

Фото: vk.com/just_elle