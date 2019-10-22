"Русские так говорят, что это слегка пугает": Экс-игрок "Ак Барса" назвал русский язык агрессивным

Канадский форвард Роб Клинкхаммер, который в составе казанского "Ак Барса" выиграл Кубок Гагарина, сейчас здорово играет за омский "Авангард". В России он уже три года. За это время форвард успел адаптироваться в нашей стране, но вот язык пока не освоил.

- В Северной Америке мы постоянно слышим страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди. Естественно, что я слегка побаивался, как и любой на моем месте. Это то представление, которое у меня было до перехода. Но спустя время я убедился, что все не совсем так. Мне повезло играть в отличных организациях и никогда не беспокоиться по поводу денег. Здесь отличные люди, россияне всегда готовы мне помочь. Одноклубники всегда готовы помочь мне и жене: найти няню для детей, доктора, все в таком духе, что угодно. Если ты попросишь русского помочь, он сделает все, что сможет. Одна из непривычных вещей - русский язык. Для североамериканцев он звучит очень резко. Язык кажется очень агрессивным, и я думаю: «О чем же он так говорит?». Я совсем не знаю язык, и когда мне переводят, я такой: «О! Оказывается, ничего плохого». Это просто так для меня звучит, может, просто у канадцев более мягкий тон, я не хочу никого задеть, просто русские так говорят, что это слегка пугает. В остальном все отлично. Семье тут очень нравится, мы чувствуем себя комфортно. Если сравнивать со своими мыслями три года назад, то Россия превысила мои ожидания, - цитирует форварда sport24.ru

Казанским болельщикам Клинкхаммер запомнился благодаря своему золотому голу в ворота ЦСКА, который и принес казанскому клубу Кубок Гагарина.

- Я был перед воротами, потом, кажется, меня толкнул защитник. Когда я перевел шайбу, то даже не увидел, как она пересекла линию ворот. Я повернулся, увидел, что горит красный фонарь, а вратарь лежит на льду. Я побежал праздновать. Конечно, я понимал, что это важная шайба, в третьем периоде счет стал 1:0. Я не знал, что мой гол окажется победным, для меня это было не принципиально, я был просто рад, что мы победили. Я впервые стал чемпионом. Был потрясающий день, мы на льду радовались победе вместе с партнерами по команде, обнимались, на лед вышли семьи… Потрясающий день, - вспоминает Клинкхаммер.

Канадец покинул "Ак Барс" по окончании нынешнего сезона. По его словам, он хотел остаться в Казани, но руководство клуба решило иначе.

- Если честно, я о таком даже не задумывался. В Казани мне очень нравилось, тогда я надеялся, что мы подпишем контракт. Были хорошие условия для семьи, отличный персонал, город, разумеется, болельщики. Наше чемпионство - это то, что я всегда буду вспоминать с улыбкой. Хорошее было время, однако они решили двигаться дальше, и это нормально, это спорт. В плей-офф мы не выиграли ни матча, это не то, чего мы ожидали. Конечно, после этого наступает время перемен, тем более в таких больших клубах, и я понимаю это. Однако это закончилось хорошо и для меня, потому что я рад играть за Омск. Я думаю, мне эта команда подходит, - рассказал хоккеист.