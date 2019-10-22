2019-10-22T15:30:56+03:00
Спорт

"Русские так говорят, что это слегка пугает": Экс-игрок "Ак Барса" назвал русский язык агрессивным

Роб Клинкхаммер рассказал о своей адаптации в России
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Канадский форвард Роб Клинкхаммер, который в составе казанского "Ак Барса" выиграл Кубок Гагарина, сейчас здорово играет за омский "Авангард". В России он уже три года. За это время форвард успел адаптироваться в нашей стране, но вот язык пока не освоил.

- В Северной Америке мы постоянно слышим страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди. Естественно, что я слегка побаивался, как и любой на моем месте. Это то представление, которое у меня было до перехода. Но спустя время я убедился, что все не совсем так. Мне повезло играть в отличных организациях и никогда не беспокоиться по поводу денег. Здесь отличные люди, россияне всегда готовы мне помочь. Одноклубники всегда готовы помочь мне и жене: найти няню для детей, доктора, все в таком духе, что угодно. Если ты попросишь русского помочь, он сделает все, что сможет. Одна из непривычных вещей - русский язык. Для североамериканцев он звучит очень резко. Язык кажется очень агрессивным, и я думаю: «О чем же он так говорит?». Я совсем не знаю язык, и когда мне переводят, я такой: «О! Оказывается, ничего плохого». Это просто так для меня звучит, может, просто у канадцев более мягкий тон, я не хочу никого задеть, просто русские так говорят, что это слегка пугает. В остальном все отлично. Семье тут очень нравится, мы чувствуем себя комфортно. Если сравнивать со своими мыслями три года назад, то Россия превысила мои ожидания, - цитирует форварда sport24.ru

Казанским болельщикам Клинкхаммер запомнился благодаря своему золотому голу в ворота ЦСКА, который и принес казанскому клубу Кубок Гагарина.

- Я был перед воротами, потом, кажется, меня толкнул защитник. Когда я перевел шайбу, то даже не увидел, как она пересекла линию ворот. Я повернулся, увидел, что горит красный фонарь, а вратарь лежит на льду. Я побежал праздновать. Конечно, я понимал, что это важная шайба, в третьем периоде счет стал 1:0. Я не знал, что мой гол окажется победным, для меня это было не принципиально, я был просто рад, что мы победили. Я впервые стал чемпионом. Был потрясающий день, мы на льду радовались победе вместе с партнерами по команде, обнимались, на лед вышли семьи… Потрясающий день, - вспоминает Клинкхаммер.

Канадец покинул "Ак Барс" по окончании нынешнего сезона. По его словам, он хотел остаться в Казани, но руководство клуба решило иначе.

- Если честно, я о таком даже не задумывался. В Казани мне очень нравилось, тогда я надеялся, что мы подпишем контракт. Были хорошие условия для семьи, отличный персонал, город, разумеется, болельщики. Наше чемпионство - это то, что я всегда буду вспоминать с улыбкой. Хорошее было время, однако они решили двигаться дальше, и это нормально, это спорт. В плей-офф мы не выиграли ни матча, это не то, чего мы ожидали. Конечно, после этого наступает время перемен, тем более в таких больших клубах, и я понимаю это. Однако это закончилось хорошо и для меня, потому что я рад играть за Омск. Я думаю, мне эта команда подходит, - рассказал хоккеист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ювентус - Локомотив 22 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Два четверных Щербаковой, камбэк россиянок и боевое "серебро" Степановой: девять главных событий Скейт Америка - 2019
Первый этап Гран-при Скейт Америка 2019 запомнится историческим прокатом российской фигуристки Анны Щербаковой и ее неожиданным возвращением на лидерскую позицию после провала в короткой программе
Вдова вратаря Яшина: Лева любил хулиганские частушки
22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря. Накануне юбилея мы позвонили Валентине Тимофеевне Яшиной, чтобы узнать как она будет отмечать эту дату. Но сначала спросили ее про художественный фильм о ее муже
Новости 24
ОЭЗ «Иннополис» теперь будет контролировать Минэкономики Татарстана
Казань заняла 3 место в рейтинге самых красивых городов России для путешествий осенью 2019
Татарстанца, забившего насмерть свою бабушку, приговорили к 6 годам колонии
Минэкономики Татарстана: в республике проживает около 300 тысяч потенциальных самозанятых
«Выбили стекла и вынесли двери»: за первую половину 2019 года жители Казани испортили 10 автобусов
У жителя Марий Эл во время охоты украли собаку с навигатором
В Чувашии разыскивают парня, который подобрал и унес пакет с 300 тысячами рублей
Почти 77 миллиона рублей выплатит РФП клиентам рухнувшей инвесткомпании «ТФБ Финанс»
Казань признана одним из самых хвастливых городов России
24 октября две школы, детсад и больницу в Ново-Савиновском районе Казани оставят без воды
В Казани уролога признали виновным в мошенничестве, при проведении пластической операции на половом органе
Восстановление Собора Казанской иконы Божьей матери подходит к концу
«Стырили кучу всего ценного»: бизнесмен из Татарстана лишился более миллиона рублей, став жертвой вора в Москве
Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов
В Казани бывший кожведиспансер продают за 20 миллионов рублей
У 70,6% семей Чувашии денег хватает только на еду и одежду
В Чувашии обнальщик обманул своих компаньонов, а когда те его похитили, то сыграл с ними в «прятки»
В Нижнекамске капремонт проспекта Химиков завершили раньше срока
За 21 октября в Марий Эл на «зебрах» были сбиты два пешехода
В Казани на сутки без воды оставят ряд жителей Московского района
В Татарстане спасатели нашли заблудившихся в лесу подростков по их гаджетам
В Казани под улицей Баумана хотят открыть фуд-корт
Первый гол Олега Ли за "Ак Барс" помог казанцам разгромить "Автомобилист"
"Необходимо создать безопасную территорию для школьников": В Ульяновске намерены внедрить "умное освещение"
Два района Казани 23 октября останутся без света
В Набережных Челнах во время пожара огнеборцы спасли 6-летнюю девочку
В Казани пенсионер устроил аварию, где пострадала 14-летняя пассажирка
Пьяный чиновник из Чувашии устроил аварию на служебной легковушке