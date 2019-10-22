«Ты огонь! Ты бомба!»: девушка устроила откровенную фотосессию на «зебре» в центре Казани

Накануне в соцсетях появились кадры откровенной фотосессии в центре Казани. На них молодая девушка в нижнем белье под кожаной курткой и туфлях позирует прямо на «зебре», что на улице Кремлевская.

Фото: соцсети

Пост с фотографиями менее чем за сутки набрал несколько сотен комментариев. Интернет-пользователи как обычно разделились на два лагеря: одни назвали поступок модели смелым, другие – глупым:

«Что за ужас? По-вашему это нормально - так историческую улицу города показывать? Чем хвастаться и любоваться здесь, я не понимаю».

«Штраф за это! Дети маленькие по улице ходят».

«Странная тётя. Разлеглась на грязном асфальте».

«Кто-то, не стесняясь своих недостатков, делает что-то прекрасное, а другие строчат из фейк страничек».

«Женщина! Ты огонь! Ты пламя! Ты откровение! Ты невероятна! Ты бомба! Я восхищена твоей смелостью, неординарностью, желанием жить! Я горжусь тобой! Пусть все задохнуться от шока, поперхнуться чаем, закатят к затылку свои глаза!»