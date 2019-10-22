«Действуйте»: бизнес-консультант дал три совета желающим открыть свое дело

Как начинался Ваш путь, почему решили стать экспертом в области масштабирования бизнеса, увеличения продаж и франчайзинга?

Я не задавался такой целью, мне просто были интересны механизмы бизнеса. Большинство людей думает, что каждое дело уникально. Но на самом деле по прошествии лет я понял, что большинство бизнесов идентичны по структуре – все состоят из продаж, маркетинга, процедур внутри компании. Если правильно все выстроить, то любой бизнес можно масштабировать. Мне нравится разбираться, систематизировать, поэтому и выбрал экспертную сферу.

Насколько сложно было развиваться в этом направлении, с какими трудностями столкнулись?

Трудностей было много, но я бы скорее назвал это незакрытыми компетенциями. При достижении определенных уровней уже не проблема решать вопросы по построению команды, делать рекламу. Ты понимаешь, где и какие способы лучше работают.

С какими проблемами чаще всего обращаются клиенты? Чего им не хватает для успешного бизнеса?

Клиенты часто ищут способы преумножения своих доходов. Либо бизнес не приносит денег и тогда они хотят упаковать франшизу, чтобы продавать и зарабатывать на этом деньги. Я за такое не берусь, в основном работаю с теми, кто может подтвердить эффективность своего бизнеса.

В чем «миссия» Вашего дела, что оно дает людям?

Она состоит в том, чтобы вырывать предпринимателей из рутины, позволить им взглянуть на свой бизнес со стороны. Еще есть принцип «рычага» – я могу дать им точку опоры, чтобы они смогли перевернуть мир. Ведь бизнес – это не только зарабатывание денег. Это еще и рабочие места. Можно подарить людям идею, которая работает, а они смогут решить свои вопросы.

Что нужно сделать государству, чтобы популяризировать малый и средний бизнес?

Нужно больше программ по поддержке уже существующих бизнесов и их масштабированию. Обучающих проектов много, но вопрос в том, как предпринимателям перейти с одного уровня на другой. Раньше была программа, людям помогали взять франшизу. Можно было бы ее возродить, определив критерии отбора.

В России до 2024 года реализуется нацпроект по популяризации бизнеса, в рамках которого по всей стране пройдут форумы «Мой бизнес». Что это дает предпринимателям или желающим начать бизнес?

Россия, прежде всего, – страна отношений. Большинство бизнесов как раз на них строятся. А такие форумы дают как раз возможность знакомиться, находить клиентов и даже семьи создавать.

На что обратите внимание в своем выступлении на форуме?

Я оглашу несколько ключевых выводов, которые сделал за жизнь. Они касаются не только бизнеса. Постараюсь поделиться ими так, чтобы участники форума вдохновились.

Дайте 3 главных совета начинающим предпринимателям.

Не важно, чем вы займетесь. Это может быть далеко не последний бизнес:

Просто выберете дело, которое хотели бы открыть и действуйте.

Будьте готовы к трудностям, они обязательно появятся. Но относитесь к ним как к игре. Когда мы их решаем, то становимся лучше, целостнее, опытнее.

Учитесь работать с партнерами.

Есть книга «Партнерское соглашение», написанная еще в конце 19 века. Прочитайте ее, прежде чем заводить партнерские отношения и оформлять их.

СПРАВКА

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в России для улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года.

Задачи нацпроекта — увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до 25 млн человек и поднять долю МСП в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития разработало системные меры поддержки для предпринимателей: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы для МСП, проект «Трансформация делового климата» и др. На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд взято из федеральной казны; 11,4 млрд — из региональных бюджетов; 53,9 млрд — из внебюджетных источников.

Университет «Синергия» является оператором федерального проекта по популяризации предпринимательства и со своей стороны проводит масштабную информационную кампанию. В рамках кампании по всей России пройдут форумы «Мой бизнес», на которых предприниматели расскажут истории своего успеха и дадут советы желающим начать свое дело. Выступят на форумах и представители федеральной и региональной власти, которые расскажут о мерах господдержки малого и среднего бизнеса.