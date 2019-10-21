Иван Охлобыстин: «Москва перестала быть культурным феноменом»

На ТНТ возвращается Иван Охлобыстин, настоящий герой и флагман канала, создавший образ великого и ужасного доктора Быкова из сериала «Интерны». В новом сериале ТНТ Иван играет, как он сам говорит, злодея, но с человеческим лицом - местами жесткого, местами душевного и уморительного, но при этом без памяти влюбленного в местную красотку.

Что касается самого сериала, то «Полярный» - это история про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника. Он обжился в современной Москве и занялся легальным бизнесом, но внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать за полярный круг - туда, где время как будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого 90-го десятилетия прошлого века. В городке Полярный-17 Витя берет на себя роль Робин Гуда, помогает местным бороться с несправедливостью и встречает свою любовь.

Фото: ТНТ

Иван, добро пожаловать обратно на ТНТ. С какими мыслями возвращаетесь?

Со светлыми. Кстати, узнал, что «Полярный» - это ТНТ совсем недавно. Путаю я все эти каналы, аббревиатуры, поэтому для меня телеканал ТНТ - это прежде всего лица, Слава Дусмухаметов, например. Но могу и запутаться в этих трех буквах.

Скучали?

Да, конечно. У нас был прекрасный коллектив: Света Пермякова, Санька Лобанов, уже второй или третий проект работаем вместе с его отцом - Александром Адольфовичем. Илюха Глинников, который постоянно участвует в разных шоу, типа «Холостяка». Вадика Демчога недавно встретил в «Белых облаках» на Покровке.

Что вы можете рассказать о проекте «Полярный»?

Если честно, то я в полной растерянности. Проект снимается, как я выяснил из достоверных источников, около пяти лет. Я в нем участвую уже второй или третий год. Неисповедимым путем, в середине сезона был изменен сюжетный блок, в связи с чем мы даже пару раз ездили переснимать сцены на Кольский полуостров. Это не в моих правилах влезать в сюжет, уточнять какие-то моменты, - художники творят, а я как артист должен реализовывать то, что говорит режиссер. Но мы переснимали много сцен. Конечно, жалко, потому что сцены были прекрасны. Но и новые мы тоже постарались сделать на должном уровне.

Что это получилось по жанру?

Не скажу, что это трагикомедия, хотя вроде бы подходит, но отношения главного героя в исполнении Михаила Пореченкова и героини актрисы Катерины Шпицы прописаны чуть тоньше. Как-то по-человечески что ли. Это касается и других персонажей, например, отношений моего героя и Анжелы, роль которой исполняет Карина Зверева. Очень конструктивный сценарий, но в связи с тем, что многое меняется по ходу, идут пересъемки.

Последнее время наметилась тенденция, сюжеты сериалов развиваются как раз в провинции. Просто навскидку: «Домашний арест», «Год культуры», «Жуки», «Полярный»… С чем это может быть связано?

Москва перестала быть культурным феноменом, здесь просто производственные площади. Не город в привычном понимании, а мегаполис, в силу огромности размеров, лишенный собственного колорита, архитектурной эстетики. Поэтому, если хотят сделать более живую, человеческую историю, то сюжет уводят либо в деревню, либо в маленькие городки-спутники, либо в Питер. Санкт-Петербург все еще работает, они молодцы, отбиваются руками и ногами, остаются горожанами.

«Полярный», с 28 октября в 20:00 на ТНТ