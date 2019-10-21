"Девушка, выходите за меня замуж": Женщина за рулем автобуса влюбила в себя пассажиров

В последнее время Казань буквально погрязла в транспортных скандалах. То кондуктор даст левый билет, то пассажир откажется платить за проезд, то водитель так нажмет на тормоза, что пассажиры получат травмы.

Впрочем, находятся еще те казанцы, которые получают удовольствие от поездок в общественном транспорте. В частности, одного из жителей столицы Татарстана удивило, что на месте водителя, где привычнее видеть мужчин, оказалась весьма симпатичная молодая девушка. По его словам, он даже на время потерял дар речи.

Красотка за рулем автобуса.

- И тут я забыл, куда ехал, - написал житель Казани. прикрепив к записи короткое видео, где можно рассмотреть лицо девушки-водителя.

В комментариях к записи тут же начали обсуждать необычную профессию девушки. Многим казанцам она приглянулась. Комментарии "Милашка", "Какая красивая", "Красотка" было множество. Находились и те, кто не скрывал своих намерений: "Я влюбился", "Надеюсь, она свободна?", "Вы, случайно, парня не ищите?". Один из пользователей интернета, так и вовсе предложил девушке-водителю свои руку и сердце - "Девушка, выходите за меня замуж".

Были и те, кто выбор профессии девушкой не одобрил, дескать "негоже порядочной женщине в гараже работать среди алкашни". Впрочем, по словам комментаторов, данная девушка за рулем автобуса работает уже достаточно долго, а увидеть ее можно на 49-м маршруте.