2019-10-21T15:36:19+03:00
Общество

"Девушка, выходите за меня замуж": Женщина за рулем автобуса влюбила в себя пассажиров

Кроме предложения руки и сердца, несколько человек признались ей в любви, предложили ей отношения и даже звали сменить работу [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:

В последнее время Казань буквально погрязла в транспортных скандалах. То кондуктор даст левый билет, то пассажир откажется платить за проезд, то водитель так нажмет на тормоза, что пассажиры получат травмы.

Впрочем, находятся еще те казанцы, которые получают удовольствие от поездок в общественном транспорте. В частности, одного из жителей столицы Татарстана удивило, что на месте водителя, где привычнее видеть мужчин, оказалась весьма симпатичная молодая девушка. По его словам, он даже на время потерял дар речи.

Красотка за рулем автобуса.

- И тут я забыл, куда ехал, - написал житель Казани. прикрепив к записи короткое видео, где можно рассмотреть лицо девушки-водителя.

В комментариях к записи тут же начали обсуждать необычную профессию девушки. Многим казанцам она приглянулась. Комментарии "Милашка", "Какая красивая", "Красотка" было множество. Находились и те, кто не скрывал своих намерений: "Я влюбился", "Надеюсь, она свободна?", "Вы, случайно, парня не ищите?". Один из пользователей интернета, так и вовсе предложил девушке-водителю свои руку и сердце - "Девушка, выходите за меня замуж".

Были и те, кто выбор профессии девушкой не одобрил, дескать "негоже порядочной женщине в гараже работать среди алкашни". Впрочем, по словам комментаторов, данная девушка за рулем автобуса работает уже достаточно долго, а увидеть ее можно на 49-м маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!
С такими пожеланиями экс-главсанврач страны обратился к нашему обозревателю в собственный день рождения [аудио]
По итогам юбилейного тиража «Русского лото» появились 67 лотерейных миллионеров
В минувшее воскресенье, 20 октября, состоялась трансляция юбилейного тиража «Русского лото». Результаты 1306-го тиража впечатляющие: 67 участников выиграли по 1 000 000 рублей, а общая сумма выигрышей превысила 1,7 миллиардов
Мария Захарова: Интерес к внешней политике у молодежи есть!
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел ответила на вопросы участников III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение», который Федеральное агентство по делам национальностей проводит в Подмосковье
Новости 24