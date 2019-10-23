Казанских школьников будут учить правильно питаться

17 октября в лицее №146 Ново-Савиновского района Казани презентовали всероссийскую программу под названием «Разговор о правильном питании» от компании «Нестле». В рамках нее в течение этого года более 50 тысяч учеников начальных классов казанских школ обучат основам правильного питания.

Программа реализуется в Татарстане уже 12 лет. Но в этом году стала масштабнее и охватит все школы столицы республики, которые получат около 18 тысяч учебных пособий для более 100 тысяч детей. Кроме того, для преподавателей проведут специальные курсы. Учиться правильно питаться школьники будут во внеурочное время.

Рабочая тетрадь.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

– Казань – один из самых активных участников национального проекта «Разговор о правильном питании». Педагоги города не только успешно реализуют методики обучения основам правильного питания, но и всегда готовы к внедрению инноваций, – заявила на презентации программы ее автор, старший научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Александра Макеева.

Проходить такие уроки будут в игровой форме. Так, например, заглянув в рабочую тетрадь можно увидеть следующие задания: «Выбери добавки для каш на листе с наклейками и приклей их в тарелки», «Отгадай и напиши, из каких растений и круп можно сварить манную, пшенную, гречневую, овсяную, пшеничную и кукурузную каши», «Выбери 5-6 наклеек полезных продуктов и приклей их на корзину. Дорисуй другие полезные продукты самостоятельно». А внизу в рамке написано напоминание: «Полезно есть разные продукты: овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и рыбу, хлеб и крупы». Также школьники смогут вести свой «дневник питания», где будут записывать что они ели, например, на завтрак, или на обед.

– Формирование здорового образа жизни и обеспечение качественным сбалансированным питанием подрастающего поколения, как будущих горожан, – одно из приоритетных направлений деятельности Исполнительного комитета города Казани. Как системный подход к решению задачи стала запущенная в 2006 году муниципальная программа «Здоровое питание – детям» и создание единого оператора школьного питания «Департамент продовольствия и социального питания Казани», – отметил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Также он добавил, что во всех школах действует единое сбалансированное меню. В школы, где нет возможности готовить на местах, доставляют готовые обеды и завтраки с комбината питания Департамента продовольствия. Также из бюджета города ежегодно выделяются средства на обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей и все школьники Казани получают одинаковое питание вне зависимости от материального достатка их семей.

Также в 146-ой школе ученики начальных классов вместе с шеф-поваром программы Михаилом Лиске продемонстрировали еще одну дополнительную форму занятий – кулинарный мастер-класс. На нем ребята готовили холодную закуску и десерт. Подобные мастер-классы по приготовлению блюд могут проводиться прямо в классе по видео-урокам.

Презентация программы.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

– Дети традиционно любят макароны, сосиски, в лучшем случае картофельное пюре и котлеты. Но мы не можем кормить их только тем, что они любят. Нужно прививать любовь к тому, что полезно. И это возможно, дети сегодня хорошо воспринимают информацию, – рассказала гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» Рима Мухамедшина, – В прошлом году, понимая, что рыбу, которую не жалуют дети, но которая богата полезными свойствами, необходимо сохранить в меню, провели дегустацию из семи видов рыбных блюд. Из них два, одобренные школьниками, попали в меню – горбуша под овощами и тефтели в томатном соусе.

Немаловажно, что привычка правильно питаться должна прививаться не только в школе, но и в семье, ведь это комплексная работа, состоящая из многих мелочей. Например, ежедневного питья чая с сахаром, или бабушкиного компота, после приготовления которого ингредиенты теряют полезные свойства, а тот же сахар добавляется в большом количестве.