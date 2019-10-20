2019-10-20T18:01:05+03:00
Общество

"Дедушка в слезах с умирающей собакой умолял ее спасти": в Нижнекамске пес скончался на пороге частной ветклиники

Врач не стала осматривать животное без ветпаспорта и информации о последней вакцинации от бешенства [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Пса сбила машина, но помощи так и не последовало.Пса сбила машина, но помощи так и не последовало.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье, 20 октября, в Нижнекамске травмированная собака умерла на пороге частной ветеринарной клиники. Причина этого - отсутствие у хозяина пса ветпаспорта животного и информации о последней вакцинации от бешенства. Об этой жуткой истории в соцсетях рассказала местная жительница Эльвира под ником elvira_nernk.

Как оказалось, собаку на остановке “Гостиница Кама” сбил таксист, когда хозяин пса - пожилой мужчина - отвлекся. Пенсионеру и животному на помощь тут же пришла Эльвира.

- Я сразу обзвонила всех ветеринаров и клиники города, в воскресенье работает лишь одна - клиника Cats&Dogs на Южной. Мы подъехали туда в 8:35. Примерно в 8:45 подошла врач (клиника работает с 9:00). Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась, - вспоминает женщина.

elvira_nernkelvira_nernk
Собаке не помогли в клинике
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Тогда Эльвира решила дождаться 9.00. Однако, когда клиника открылась, помощь умирающей собаке все равно никто не оказал.

- Врач, вместо того, чтобы оказать собаке экстренную помощь, требовала с хозяина ветеринарный паспорт (что за нонсенс? с каких пор у нас платная помощь в частной клинике оказывается только с паспортом?). Просто представьте: пожилой дедушка в слезах с умирающей собакой на пороге клиники умоляет ветеринара принять собаку платно, а врач требует ответить на вопросы: когда была сделана прививка от бешенства, какая конкретно вакцина, в какой клинике, - продолжает Эльвира.

Как итог - пес скончался на пороге. А Эльвира опубликовала на своей странице в Instagram видео из клиники. На кадрах отчетливо видно и умирающее животное, и безразличный персонал и дедушку, который просит спасти его любимца.

После публикации истории в соцсетях, с Эльвирой связалось руководство клиники. Они сообщили, что врач уже отстранен от своей должности. В учреждении же сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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