2019-10-20T11:54:50+03:00
Общество

Соцсети: в Альметьевске учитель заклеила скотчем рты первоклассникам, которые разговаривали на уроке

Инцидент, со слов очевидцев, произошел в школе №25
Маргарита КРАСНОВА
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Комментарии: comments2
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В одной из групп родителей Татарстана в интернете появилась жалоба на преподавателя начальных классов школы №25 в Альметьевске. Женщина, якобы, не смогла словами убедить первоклассников не разговаривать на уроке. Тогда в ход пошел скотч, которым учитель заклеила детям рты.

- В 25 школе г. Альметьевска учительница 1 класса Наталья Владимировна заклеила скотчем рты первоклашкам за то что якобы разговаривали на уроке, - пишет интернет-пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни считают, что с детьми нужно поговорить дома и объяснить им правила поведения в школе. Другие убеждены в том, что преподаватель не имеет права заклеивать ребенку рот, что бы тот не делал.

- Беседуйте с детьми дома, а не учителя обсуждайте.На уроке посидите. Первоклассники ещё в это время, как детсадовские, у них нет норм поведения в школе

- Ничего страшного, не умерли же дети, немного зато успокоятся, а то у вас всё учителя виноваты , воспитывайте детей , а не в инете летайте!

- Даже такое поведение детей не даёт учителю право заклеивать рот скотчем. Если учитель не справляется ( причины разные от неопытности педагога до гиперактивности детей) то можно попросить помощь у родителей. Пусть приходят по очереди в течение недели. Дисциплина наладится.

- Это же не повод заклеивать рот скотчем! Раз она учитель первоклашек, должна была морально быть готовой к тому что они не будут сидеть и молчать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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