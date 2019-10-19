"Кто победил, решать вам": Зарипов сыграл 700 матч в КХЛ и впервые подрался

19 октября «Ак Барс» проиграл в первом «Зелёном дерби» нового сезона. «Салават Юлаев» в Уфе обыграл гостей со счетом 3:1. Этот матч команды сыграли друг против друга в специальной форме, а победителю вручили переходящий Чак-чак Cup.

Единственный гол за матч в ворота хозяев и свой первый гол в этом сезоне забил Альберт Яруллин, для которого эта игра стала 300-ой в составе «Ак Барса».

Еще один юбилей отметил Данис Зарипов. Для капитана казанцев этот матч стал 700-м в КХЛ. У нападающего на юбилейной игре также произошла первая драка в карьере с капитаном «Салавата Юлаева» Линусом Умарком.

Драка на матче «Зелёного дерби».Видео: khl.ru

− Это хоккей, тут бывает всякое – эмоции, ничего такого тут нет. Не люблю оценивать свою игру, поэтому вопрос о том, кто победил в этой драке, оставлю вам, – передает комментарий Зарипова пресс-служба клуба.

Капитан казанцев отметил, что на рукопожатии после игры пожелал Умарку удачи.

– После драки махать кулаками не надо, мы хоккеисты, два хороших игрока – у нас другие задачи, – сказал игрок.

Также Данис Зарипов поделился мнением об игре в целом.

− Не получилось сыграть в тот хоккей, который мы планировали, о котором тренеры говорили нам перед игрой. Где-то допустили ошибки, которыми шустро воспользовался соперник. Мы прекрасно знаем «Салават», что в матчах с ними ни в коем случае нельзя делать какие-то даже мелкие ошибки. Это мы и увидели на льду. К сожалению, голов было не так много, но, думаю, зрителям всё понравилось, – отметил капитан.