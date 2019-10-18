2019-10-18T19:05:09+03:00
Происшествия

Остановилось дыхание: Самолет экстренно сел в Казани из-за смерти ребенка

Скончалась годовалая девочка из Израиля
Софья ВАЛЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Решение о посадке принял командир экипажа воздушного судна.Решение о посадке принял командир экипажа воздушного судна.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

18 октября в 16.00 в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет Airbus 330, летевший из Пхукета (Таиланд) в Москву. Командир экипажа воздушного судна принял такое решение из-за того, что во время полета на борту одному из пассажиров стало плохо.

У годовалой девочки из Израиля, которую родители везли на операцию, была зафиксирована остановка дыхания. Еще до посадки самолета на место прибыла бригада «скорой», но несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался, сообщают в МЧС Татарстана.

- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, - в свою очередь заявили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Известно, что на борту самолета находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка, и 12 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Онкодиспансер Чувашии получил новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей
В Нижнекамске на пять дней перекроют движение по улице Бызова
Администрация Чебоксар возьмет в кредит еще 345 миллионов рублей
В Казани "Лексус" припарковали так, что слепой пешеход еле протиснулся
Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах могут получить от страховой до 2 миллионов рублей
В Казани идут поиски пропавшего 38-летнего мужчины, который не ориентируется в пространстве
В Татарстане разыскивают неизвестный грузовик, который насмерть сбил пешехода
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
В Татарстане бизнесмену, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года колонии-поселения
Детский омбудсмен Татарстана приедет в Набережные Челны, чтобы обсудить конфликт родителей и учителей школы №55
С 29 октября из аэропорта Казани запускаются новые авиарейсы в Череповец
В Татарстане ВАЗ-2114 после ДТП с иномаркой разорвало на части: один человек погиб, двое пострадали
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
19 октября в Татарстане может пойти мокрый снег
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование дочери
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в спецформе с цитатой Тукая
Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана
К 8,5 годам колонии приговорили жителя Чувашии за убийство младшего брата
С начала 2019 года в Татарстане в два раза увеличилось число владельцев машино-мест
«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Йокеритом» в овертайме
В Казани оштрафовали водителя, катавшего подруг в лифчиках в багажнике
В Йошкар-Оле ищут пропавшего 87-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
В Новочебоксарске школу закрыли на карантин из-за массовой пневмонии у детей
В Татарстане создадут региональный фонд защиты обманутых дольщиков
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Республики Татарстан
В Казани появится прямой выезд с улицы Аббасова на Мамадышский тракт
В Чувашии пенсионер погиб из-за курения в постели