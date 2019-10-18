Остановилось дыхание: Самолет экстренно сел в Казани из-за смерти ребенка

18 октября в 16.00 в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет Airbus 330, летевший из Пхукета (Таиланд) в Москву. Командир экипажа воздушного судна принял такое решение из-за того, что во время полета на борту одному из пассажиров стало плохо.

У годовалой девочки из Израиля, которую родители везли на операцию, была зафиксирована остановка дыхания. Еще до посадки самолета на место прибыла бригада «скорой», но несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался, сообщают в МЧС Татарстана.

- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, - в свою очередь заявили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Известно, что на борту самолета находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка, и 12 членов экипажа.