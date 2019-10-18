За 9 месяцев 2019 года от спиртного погибло 167 татарстанцев

Роспотребнадзор Татарстана огласил печальную статистику – за 9 месяцев 2019 года от спиртного погибло 167 жителей республики. Это 39,2% от всего числа отравившихся алкоголем за этот период (зарегистрировано 426 случаев). Специалисты управления отмечают, что все погибшие перед смертью употребляли некачественное спиртное или суррогаты.

При этом и не факт, что во всех отравлениях виновата, ну скажем, водка. За импортной этикеткой в бутылке тоже может скрываться нечто неудобоваримое для организма татарстанца и не только.

Так, за те же 9 месяцев специалистами Роспотребнадзора было исследовано 1 066 образцов алкогольной продукции, продаваемой в республике. И из них 6 проб были признаны нестандартными. И в основном это была именно импортная выпивка, состав которой не соответствовал заявленной на этикетке информации.

ЧТО И ЧЕМ ОПАСНО

Но вернемся к так сказать отечественной продукции. Традиционные напитки, особенно домашнего приготовления, могут также нанести немалый вред здоровью человека.

Одним из самых популярных по натуральности можно смело назвать самогон. Его любители, утверждая о том, что он безопасен раз приготовлен у них дома, заблуждаются.

Несмотря на все знания и опыт в большинстве случаем невозможно в домашних условиях достичь приемлемого уровня очистки продукта, который доступен лишь на специализированном производстве.

Именно плохая очистка и может привести к алкогольному отравлению. Основная опасность самогона таится в том, что после его употребления наступает более долгое и тяжелое похмелье.

Присутствующие в нем, причем в большом количестве, сивушные масла, содержат высокомолекулярные спирты. А последние из-за своего сложного состава расщепляются в печени человека значительно труднее. Отсюда и затяжное похмелье.

Опасаясь этих сивушных масел, некоторые выбирают аптечное качество, но и тут таится опасность, причем чаще всего смертельная.

Речь идет о популярных у некоторых пьющих людей лекарственных спиртосодержащих препаратах. Ежегодно в России от этих настоек гибнут до 20 000 человек.

Дело в том, что лекарственные препараты из растений оказывают токсическое действие на организм человека. А их злоупотребление мало того, что губительно для внутренних органов, так еще и маскирует течение серьезных болезней.

Так, настойка боярышника для лечения сердца активно разрушает печень, а вытяжка красного стручкового перца уничтожает слизистую желудка и может вызывать острый гастрит.

В свою очередь спиртовая настойка полыни горькой и вовсе способствует проявлению таких клинических симптомов, которые возникают у наркоманов.

Для всех них, в том числе чемеричной воды и пустырника, характерны тяжелые изменения внутренних органов, которые могут довести до летального исхода.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

При отравлении некачественным спиртным или его суррогатом не нужно заниматься самолечением, лучше всего вызвать «скорую», причем срочно. А пока врачи едут следует промыть желудок 0,5 литра воды и вызвать рвоту, чтобы начать удалять яд из организма. Тут стоит помнить, что это можно делать если только отравившийся находится в сознании. В обратном случае человек может захлебнуться. Так, что при обмороке перед промывкой желудка лучше дать больному понюхать вату с раствором аммиака (нашатырем). После очистки больному нужно дать стакан горячего чая или кофе и, если у него понизилась температура тела, согреть.

КСТАТИ

По материалам, поступившим из правоохранительных и следственных органов Татарстана, Роспотребнадзором республики за 9 месяцев 2019 года в рамках уголовных дел было выдано 104 заключения о вреде для здоровья человека присланных на исследование спиртосодержащих жидкостей.