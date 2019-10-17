2019-10-17T16:41:00+03:00
Происшествия

Студента из Колумбии увезли на машине и ограбили: в Казани задержаны три иностранца

После совершения преступлений они едва не сбежали в Москву [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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На допросе в полиции задержанные во всем сознались.На допросе в полиции задержанные во всем сознались.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Казани обратился 27-летний студент из Колумбии. Он сообщил, что на улице Пушкина неизвестные схватили его за шею, посадили в машину и увезли. В дороге его избили, а также отобрали смартфон и наличность на общую сумму 25 тысяч рублей. Получив желаемое, злоумышленники высадили свою жертву около лесопосадки на улице Подлужная.

Изучив записи с видеокамер наружного наблюдения, полицейские считали номер машины, на которой увезли студента из Колумбии. Так, было установлено, что, управляя им, нарушил правила дорожного движения 22-летний гражданин Узбекистана. Правоохранители начали поиск подозреваемого.

Сначала была найдена сама машина. Она стояла на парковке одного из городских торговых центров. После и полицейские вычислили и адрес съемной квартиры в доме на улице Адоратского, где находились злоумышленники. В итоге было задержано трое граждан Узбекистана в возрасте от 21 до 23 лет.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что иностранцы причастны к еще одному ограблению. В ту же ночь их жертвой также стал и 22-летний казанский бармен. На улице Краснококшайская, угрожая ножом, у него отобрали кольцо, смартфон, часы и деньги на общую сумму в 13,5 тысяч рублей.

Когда задержанных начали допрашивать, они во всем сознались. В том числе и в том, что перед тем как совершить эти грабежи, они распредели между собой роли. Один возил всех на арендованной машине, а двое других были исполнителями.

- Также полицейские выяснили, что в день задержания подозреваемые планировали покинуть пределы Казани, так как у них были забронированы билеты в Москву, - сообщили в УМВД Казани.

В отношении всех троих были возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».

- На период предварительного следствия, по решению суда, они заключены под стражу, - в свою очередь сообщили в МВД Татарстана.

Студента из Колумбии увезли на машине и ограбили: в Казани задержаны три иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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