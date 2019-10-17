2019-10-17T13:26:47+03:00
Происшествия

В Казани самолет совершил вынужденную посадку из-за заболевшего пассажира-иностранца

Лайнер следовал из Ташкента в Санкт-Петербург [схема полета]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
После посадки пассажира тут же увезли на "скорой" в больницу.После посадки пассажира тут же увезли на "скорой" в больницу.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

17 октября в 10.36 командир экипажа самолета, вылетевшего из Ташкента в Санкт-Петербург, запросил вынужденную посадку в Казани. Лайнеру Боинг-767 диспетчеры дали "добро", так как аэропорт столицы Татарстана был самым ближайшим для него.

Причина такого решения - заболевший на борту воздушного судна пассажир, который является гражданином Малайзии. В итоге уже в 10.40 самолет узбекской авиакомпании, приземлился.

Самолет не успел долететь даже до Москвы. Фото: скриншот сайта

Самолет не успел долететь даже до Москвы.Фото: скриншот сайта

Заболевшего иностранца сняли с борта и передали медикам. пассажира тут же отвезли на "скорой" в Республиканскую клиническую больницу Казани.

А уже в 11.39 самолет продолжил движение по маршруту. Сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24