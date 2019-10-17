2019-10-17T14:39:55+03:00
Общество

В центре Казани двое неизвестных устроили драку со шлагбаумом и проиграли

"Битву" запечатлели камеры наружного видеонаблюдения [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в центре Казани на улице Пушкина были замечены современные Дон Кихот и Санчо Панса. Нет, с ветряными мельницами никто не дрался, но двое мужчин не поделили что-то со шлагбаумом. Они решили применить силу, надеясь, по всей вероятности, сломать устройство. Интересную битву запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в непосредственной борьбе со шлагбаумом участвовал лишь один из мужчин. Он и тянул его в разные стороны, и даже попытался сесть на конструкцию, прижав ее к земле, но все тщетно. Второй мужчина, в свою очередь, стоял рядом и иногда лишь пинал устройство.

Как итог: мужчины проиграли, а шлагбаум, «откинув» одного из них, остался стоять на месте, как ни в чем не бывало.

В центре Казани двое неизвестных устроили драку со шлагбаумом и проиграли.соцсети

К горькому поражению неизвестных теперь еще прибавилось и осуждение горожан, оставивших многочисленные комментарии под выложенным в соцсетях видео:

«Спойлер: шлагбаум победил, эволюция – нет».

«Прикольно было бы, если кто-нибудь решил бы им также руки выдернуть».

«Напились напитка суперсилы».

«Вот они какие - современные Дон Кихоты. Ну не строят сейчас ветровые мельницы. Не строят».

«Премию Дарвина им».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Задержан подозреваемый в нападении на инфоцентр «Шиеса»
Резонансное нападение на информационный центр инвестора экотехнопарка «Шиес» в Яренске практически раскрыто. Как сообщили источники в силовых структурах, возможный злоумышленник задержан и дает показания правоохранительным органам
Новости 24
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Лукерья, Паулина, Эсманур и Батыр: как еще казанцы называли своих детей на прошлой неделе
За 9 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 228,3 миллиарда рублей
В Казани улице Театральная предлагают дать имя Владимира Путина
МВД Татарстана прокомментировало информацию о похищении человека в центре Казани
Жителя Чувашии, смертельно ранившего ножом подругу в пах, приговорили к колонии строгого режима
В Казани в честь актера театра и кино Шауката Биктемирова назовут одну из улиц
В Казани сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в яму
Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал реставрацию ТРК «Кольцо» в Казани
Биометрия в повседневной жизни: участники Finopolis купили «по лицу» более 60 литров кофе
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом возросло до 31 человека
Ринат Раимджанов, расстрелявший в центре Казани директора ломбарда, приговорен к 19 годам колонии
Таможенники Татарстана обнаружили шпионские лампы из Китая
В 2019 году в Казани Роспотребнадзор временно закрыл шесть кальянных
В эту пятницу в четырех районах Казани не будет света
В Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Убийство" из-за пропажи 16-летнего подростока
В Чебоксарах из-за запаха газа эвакуировали жильцом многоэтажки
В Марий Эл неопытный водитель устроил аварию с тремя автомобилями и пяттю пострадавшими
В Казани обновленный волонтерами "Том Сойер Фест" подключили к коммунальным сетям