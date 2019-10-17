В центре Казани двое неизвестных устроили драку со шлагбаумом и проиграли
Минувшей ночью в центре Казани на улице Пушкина были замечены современные Дон Кихот и Санчо Панса. Нет, с ветряными мельницами никто не дрался, но двое мужчин не поделили что-то со шлагбаумом. Они решили применить силу, надеясь, по всей вероятности, сломать устройство. Интересную битву запечатлели камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что в непосредственной борьбе со шлагбаумом участвовал лишь один из мужчин. Он и тянул его в разные стороны, и даже попытался сесть на конструкцию, прижав ее к земле, но все тщетно. Второй мужчина, в свою очередь, стоял рядом и иногда лишь пинал устройство.
Как итог: мужчины проиграли, а шлагбаум, «откинув» одного из них, остался стоять на месте, как ни в чем не бывало.
В центре Казани двое неизвестных устроили драку со шлагбаумом и проиграли.соцсети
К горькому поражению неизвестных теперь еще прибавилось и осуждение горожан, оставивших многочисленные комментарии под выложенным в соцсетях видео:
«Спойлер: шлагбаум победил, эволюция – нет».
«Прикольно было бы, если кто-нибудь решил бы им также руки выдернуть».
«Напились напитка суперсилы».
«Вот они какие - современные Дон Кихоты. Ну не строят сейчас ветровые мельницы. Не строят».
«Премию Дарвина им».
ИСТОЧНИК KP.RU