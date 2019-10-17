Минувшей ночью в центре Казани на улице Пушкина были замечены современные Дон Кихот и Санчо Панса. Нет, с ветряными мельницами никто не дрался, но двое мужчин не поделили что-то со шлагбаумом. Они решили применить силу, надеясь, по всей вероятности, сломать устройство. Интересную битву запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в непосредственной борьбе со шлагбаумом участвовал лишь один из мужчин. Он и тянул его в разные стороны, и даже попытался сесть на конструкцию, прижав ее к земле, но все тщетно. Второй мужчина, в свою очередь, стоял рядом и иногда лишь пинал устройство.

Как итог: мужчины проиграли, а шлагбаум, «откинув» одного из них, остался стоять на месте, как ни в чем не бывало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/738412" frameborder="0"></iframe> В центре Казани двое неизвестных устроили драку со шлагбаумом и проиграли.соцсети

К горькому поражению неизвестных теперь еще прибавилось и осуждение горожан, оставивших многочисленные комментарии под выложенным в соцсетях видео:

«Спойлер: шлагбаум победил, эволюция – нет».

«Прикольно было бы, если кто-нибудь решил бы им также руки выдернуть».

«Напились напитка суперсилы».

«Вот они какие - современные Дон Кихоты. Ну не строят сейчас ветровые мельницы. Не строят».

«Премию Дарвина им».