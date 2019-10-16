Дракон побежден, да здравствует Дракон: в татарстанском театре им. Качалова новая интерпретация знаменитого произведения Евгения Шварца

Философская сказка на новый лад с предсказуемым финалом – так можно было бы охарактеризовать премьерный спектакль нового сезона Качаловского театра. Народный артист России и Татарстана Александр Славутский поставил пьесу «Дракон», и вновь удивил зрителя.

Жители городаФото: Из материалов пресс-службы

Евгений Шварц закончил это произведение в 1944 году, но после первого же показа на сцене в Москве пьеса оказалась на полке. И понятно, почему – в стране уже был свой Дракон, и приход какого-то Ланцелота, пусть еще не с мечом, а пока с пером, жителям угнетаемой страны не нужен. Наблюдения человеческой природы автором позволили ему создать пьесу-зеркало, где каждый зритель сможет увидеть изнанку собственной уши: «Мы любим рабство, нам так проще».

ЛанцелотФото: Из материалов пресс-службы

Пересказывать сюжет, может быть, и не пришлось бы, если бы не два финала, которые, по сути, получились у Славутского. Он переписал историю странствующего рыцаря и подарил ему, увы, заслуженный финал: людям всегда нужен Дракон, потому что они живут, подчиняясь.

Кот Архивариуса и ЭльзыФото: Из материалов пресс-службы

Итак, над одним славным городом уже 400 лет живет Дракон. Он уже принял человеческое обличие, давно запросто ходит в гости к горожанам, треплет за пухлые щечки местных красавиц, получает на пропитание 1000 коров. И раз в год обнимает одну из самых красивых и добродетельных девушек города, чтобы навсегда увести ее в свою пещеру. На три дня после этого город погружается в траур, в кофейнях подают особую сдобу – булочку «Бедная девушка», после чего жизнь идет своим чередом.

АрхивариусФото: Из материалов пресс-службы

И все так чинно-благородно, до следующего года. Родители мальчиков рады тем, что у них сыновья, а те, у кого родились дочери, втайне надеются, что взгляд Дракона пройдет мимо их кровиночки. Если же не случилось, то тут уж ничего не поделаешь. И всех девочек сызмальства приучали к мысли о том, что отдать жизнь за славный город – это великая честь!

ЭльзаФото: Из материалов пресс-службы

Подруги уже примеряют модные туфли избранницы Дракона, жених довольствуется должностью личного секретаря тирана, а отец обещает умереть. Но тут в город приходит Ланцелот, и собирается принудительно осчастливить горожан. Заканчивается это рождением нового Дракона. Кто же примерит на себя красно-кровавую мантию повелителя?

Дракон выбрал своей жертвой ЭльзуФото: Из материалов пресс-службы

Сказка Качаловского о том, насколько несправедлив и жесток этот мир, когда обществу навязывают чью-то точку зрения, за подвиг награждают непричастных и карают победителей, когда все дружно гнобят того, который идет не в ногу со всеми, а потом старательно же подстраиваются под него и по лакейски раскрывают над ним зонтик.

Подруги ЭльзыФото: Из материалов пресс-службы

Славутский не раз говорил, что это спектакль про него, потому что в нем самом уживаются все герои этой пьесы. Да и каждый из нас, посмотрев спектакль, с ужасом узнает шаблон, в который легко вписываются свои же собственные поступки. За какие-то хочется покраснеть, за какие-то – сгореть от стыда, но, досмотрев спектакль до финала, уже говоришь себе: «Плевать!». Потому что обществу не нужны Ланцелоты, оно привыкло жить в рабстве, на слегка приспущенном поводке, дающем обманчивое чувство свободы, а когда этот поводок кто-то пытается перерубить взмахом серебряного меча свободы, раб, щерясь, отгоняет избавителя прочь – кому же он будет лизать лапу? На это святое место, которое пустым быть никогда не сможет, уже нашелся человек. И он уютно устроился, и провозгласил себя новым повелителем, и эти рабы радостно окружили его, стараясь облизать брезгливо-усталую руку.

БургомистрФото: Из материалов пресс-службы

Подобострастие рисуют не только действия и движения артистов на сцене. Их наряды – изящная смесь клоунских балахонов и моделей от кутюр в черной цветовой гамме, и только Дракон выделяется своим алым пальто-мантией. Цвет траура, похоже, стал привычен для горожан славного города – не успев проводить к Дракону очередную жертву, они поспешили облачиться в них. Или вовсе не снимают последние 400 лет?

ГенрихФото: Из материалов пресс-службы

Как сыграли актеры во время генеральной репетиции? Судить сложно, ведь это только репетиция. Хотелось бы надеяться, что Ланцелот в исполнении Павла Лазарева, несмотря на бесцветность самого образа, обретет свои формы героя. Что Эльза, которую играет Славяна Кощеева, все-таки покажет то, за что ее назвали добропорядочно и самой замечательной девушкой города. Пока что она более похожа на всех – скучная и обычная. Словно настоящий кот, прыжками передвигается по сцене Виктор Шестаков, создав образ мудрого, но ленивого домашнего любимца, вдруг ввязавшегося в эту драку. Приспособленец Генрих в исполнении Алексея Захарова – типичный мажор, ловко надевший на себя цепь бургомистра, едва она оказалась вакантной. Архивариус Шарлемань – Илья Скрябин, который не престает удивлять удивительной органичностью и точным попаданием в образ.

Мастера славного городаФото: Из материалов пресс-службы

Особое место в пьесе Шварца занимает Дракон, и его воплотил Залуженный артист Татарстана Марат Голубев. Он предстает перед зрителем седым худосочным стариком с большими очками в роговой оправе. Все совпадения – случайны, но так узнаваемы. Дракон Голубева – это уставший ящер, когда-то давно нашедший кормушку в этом городе, и не желающего расставаться с ней. При этом он понимает, что сейчас реально пришла его смерть, но он все же дает этот свой последний бой. Старая ящерица решила оставить людей на расправу самим себе? Ведь Бургомистр (Илья Славутский) уже потирает ручки, примеряя свалившуюся с небес власть. Прагматичный и ловкий царедворец, он быстро обращает себе на пользу все происходящее. Печально, что для поиска прототипов много времени не потребуется – оглянитесь, таких Бургомистров вокруг нас миллионы.

Головы ДраконаФото: Из материалов пресс-службы

Эскизы костюмов для спектакля создавала казанский модельер Екатерина Борисова, вдохновившись работами Александра Маккуина.

Перевоплощение ДраконаФото: Из материалов пресс-службы

Бетонный колодец города с телеантеннами над домами придумал и воплотил Заслуженный деятель искусств России, Народный художник Татарстана Александр Патраков.