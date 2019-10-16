"Не нравится - выходите": в Казани кондуктор автобуса отказался выдавать пассажирке оплаченный билет

Утром в среду, 16 октября, в автобусе №37 в Казани произошел очередной скандал с участием кондуктора. По словам пассажиров, он отказался давать билет девушке, которая оплатила проезд.

- Просто нагло и демонстративно сказал, не даст и точка. Я тут, мол, хозяин, а не нравится – выходите, - написал в соцсетях очевидец, который пожелал остаться неизвестным.

К посту он также приложил видео. На кадрах слышно, как другие пассажиры заступаются за девушку. Кондуктор же пытается закрыть рукой объектив камеры.

- Девушка оплатила проезд. Дай билет девушке, пожалуйста. Почему не даешь билет? – спрашивает один из мужчин у кондуктора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/738231" frameborder="0"></iframe> В Казани кондуктор автобуса отказался выдавать пассажирке оплаченный билет.соцсети

Но свой законный билет пассажирка так и не получила. А раздосадованные казанцы в соцсетях предложили наконец-то заменить кондукторов на технику, которая не станет оскорблять и обманывать горожан:

«Вывод давно уже напрашивается один - заменить этих кондукторов на специальные устройства, которые в других городах применялись и уже себя зарекомендовали. Это на много экономичнее будет, чем зарплату платить и с левыми билетами бороться. В Казани уже в 60-е годы в транспорте кассы стояли, потом компостеры и вдруг - в 21 веке - нарисовались кондукторы, позорище».

«Валидатор не ворует, не дерётся, ему не нужно платить з/п».

«В Москве таких проблем нет - там вообще нет кондукторов».