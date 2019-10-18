Форум «Мой бизнес» в Казани соберет порядка 9 тысяч участников

В Казани во дворце спорта «Татнефть-арена» 24 октября пройдет всероссийский форум предпринимателей «Мой бизнес». Мероприятие, которое соберет около 9 тысяч представителей бизнес-элиты, начинающих предпринимателей, руководителей и ведущих экспертов профильных министерств и ведомств, состоится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

Ключевой темой Форума станет обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в республике и в частности, в Казани. Татарстан сегодня – безусловный лидер среди регионов России по развитию малых и средних форм бизнеса и инвестициям в рост числа конкурентоспособных компаний сектора МСП. В этом году на эти цели выделена беспрецедентная сумма – порядка 2 млрд рублей.

Предприниматели получат практические рекомендации о том, как открыть свое дело, и на примере уже заявивших о себе на рынке компаний разберут как выстроить стратегию продаж, масштабировать бизнес, выйти на экспортные рынки, повысить личную эффективность управляющего предприятием, какие инструменты в дизайне и маркетинге применять для повышения спроса на свою продукцию.

- Для предпринимателей нашей республики это хороший способ «расширить горизонты» видения своего дела, перенять у крупных компаний опыт по выстраиванию сильного бренда компании или продукта, чтобы они были востребованы не только на локальном рынке, но и у потребителей по всей России, за рубежом. В Татарстане есть предприниматели, которые уже работают с иностранными партнерами, – отмечает министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. – Мы со своей стороны подготовили для этого устойчивый фундамент, оказываем финансовую поддержку и бесплатные консультации - как получить льготное обслуживание бизнеса в банке, вести учет налогообложения, продвигать продукцию через онлайн-каналы продаж, устанавливать связи с поставщиками и покупателями на глобальном рынке, не выезжая за пределы республики.

Спикерами Форума станут: российская спортсменка, чемпионка Европы и мира, известная телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева; совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук; предприниматель и маркетолог Роман Жилин, основатель концептуальной кофейни Barista Home. Coffee and Wine Александр Гостюхин и другие.

Приглашаем жителей республики присоединиться к предпринимательскому сообществу Татарстана, приняв участие в бесплатном Форуме в Казани. Также будет организована онлайн-трансляция события в IT PARK (г. Набережные Челны) и «ДК «Юбилейный» (г. Альметьевск).

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.