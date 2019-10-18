2019-10-17T16:41:32+03:00
Общество

Форум «Мой бизнес» в Казани соберет порядка 9 тысяч участников

Поделиться:
Изменить размер текста:

В Казани во дворце спорта «Татнефть-арена» 24 октября пройдет всероссийский форум предпринимателей «Мой бизнес». Мероприятие, которое соберет около 9 тысяч представителей бизнес-элиты, начинающих предпринимателей, руководителей и ведущих экспертов профильных министерств и ведомств, состоится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

Ключевой темой Форума станет обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в республике и в частности, в Казани. Татарстан сегодня – безусловный лидер среди регионов России по развитию малых и средних форм бизнеса и инвестициям в рост числа конкурентоспособных компаний сектора МСП. В этом году на эти цели выделена беспрецедентная сумма – порядка 2 млрд рублей.

Предприниматели получат практические рекомендации о том, как открыть свое дело, и на примере уже заявивших о себе на рынке компаний разберут как выстроить стратегию продаж, масштабировать бизнес, выйти на экспортные рынки, повысить личную эффективность управляющего предприятием, какие инструменты в дизайне и маркетинге применять для повышения спроса на свою продукцию.

- Для предпринимателей нашей республики это хороший способ «расширить горизонты» видения своего дела, перенять у крупных компаний опыт по выстраиванию сильного бренда компании или продукта, чтобы они были востребованы не только на локальном рынке, но и у потребителей по всей России, за рубежом. В Татарстане есть предприниматели, которые уже работают с иностранными партнерами, – отмечает министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. – Мы со своей стороны подготовили для этого устойчивый фундамент, оказываем финансовую поддержку и бесплатные консультации - как получить льготное обслуживание бизнеса в банке, вести учет налогообложения, продвигать продукцию через онлайн-каналы продаж, устанавливать связи с поставщиками и покупателями на глобальном рынке, не выезжая за пределы республики.

Спикерами Форума станут: российская спортсменка, чемпионка Европы и мира, известная телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева; совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук; предприниматель и маркетолог Роман Жилин, основатель концептуальной кофейни Barista Home. Coffee and Wine Александр Гостюхин и другие.

Приглашаем жителей республики присоединиться к предпринимательскому сообществу Татарстана, приняв участие в бесплатном Форуме в Казани. Также будет организована онлайн-трансляция события в IT PARK (г. Набережные Челны) и «ДК «Юбилейный» (г. Альметьевск).

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Задержан подозреваемый в нападении на инфоцентр «Шиеса»
Резонансное нападение на информационный центр инвестора экотехнопарка «Шиес» в Яренске практически раскрыто. Как сообщили источники в силовых структурах, возможный злоумышленник задержан и дает показания правоохранительным органам
Третьяковка сияет светом поленовских полотен
На этой неделе, 15 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки «Василий Поленов». Экспозиция посвящена 175-летию со дня рождения художника, прославившего Тульскую губернию - свою малую родину - на весь мир
Новости 24
В Казани водитель на "зебре" сбил мать с 5-летней дочерью
В Казани двое грабителей отобрали у прохожего телефон и банковскую карту
В Казани в четвертый раз пройдет неделя турецкого кино
Татарстанец, убивший подругу за то, что та заразила его ВИЧ, приговорен к 11 годам колонии
В Чувашии чиновников все же застрахуют от несчастных случаев на работе за счет бюджета
В Йошкар-Оле две пенсионерки пострадали в результате резкого торможения троллейбуса
К концу 2020 года в Марий Эл не останется обманутых дольщиков
В Набережных Челнах задержали мужчину, пугавшего прохожих пластмассовым пистолетом
Власти Чебоксар решили отказаться от Wi-Fi в городских троллейбусах
В Татарстане из-за хлопка с газового баллона погиб один человек
УНИКС одержал первую победу в Еврокубке
Форвард «Ак Барса» о рождении сына: Мы долго ждали, наконец-то это случилось
Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств
В Марий Эл 18-летний парень устроил массовое ДТП с пятью пострадавшими
Сотрудника КАМАЗа разобрали конвейер сборки двигателей ради челенджа