В Чебоксарах троллейбус врезался в столб: пострадали 19 человек
Авария с участием троллейбуса маршрута №1, произошла в Чебоксарах в среду, 16 октября, в 14.38 на проспекте Тракторостроителей возле остановки «Больничный комплекс».
По неизвестной пока причине общественный транспорт на скорости врезалась в фонарный столб. Сила удара была такова, что передняя часть троллейбуса была буквально разорвана. Пассажиры, не удержавшись, попадали на пол.
На «скорых» в больницу с места ДТП было доставлены 19 человек, шестеро из них – дети.
- Задействовано девять бригад скорой медицинской помощи, две бригады психологов, -сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии. - Больница скорой медицинской помощи и Республиканская детская клиническая больница полностью готовы к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле.
На месте ДТП было задействовано девять бригад скорой медицинской помощи.Фото: соцсети
Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды Казань» в правоохранительных органах, троллейбус потерял управление, когда водителю стало плохо.
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб: пострадали 19 человек.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»