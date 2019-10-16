В Чебоксарах троллейбус врезался в столб: пострадали 19 человек

Авария с участием троллейбуса маршрута №1, произошла в Чебоксарах в среду, 16 октября, в 14.38 на проспекте Тракторостроителей возле остановки «Больничный комплекс».

По неизвестной пока причине общественный транспорт на скорости врезалась в фонарный столб. Сила удара была такова, что передняя часть троллейбуса была буквально разорвана. Пассажиры, не удержавшись, попадали на пол.

На «скорых» в больницу с места ДТП было доставлены 19 человек, шестеро из них – дети.

- Задействовано девять бригад скорой медицинской помощи, две бригады психологов, -сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии. - Больница скорой медицинской помощи и Республиканская детская клиническая больница полностью готовы к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле.

На месте ДТП было задействовано девять бригад скорой медицинской помощи.Фото: соцсети

Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды Казань» в правоохранительных органах, троллейбус потерял управление, когда водителю стало плохо.