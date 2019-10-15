2019-10-15T21:40:00+03:00
Общество

"Снимай штаны!": Охранник потребовал от девушки раздеться из-за сработавшего металлодетектора

Девушке пришлось доказать, что она вышла из магазина в своем нижнем белье
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушке пришлось показать, что на ней за белье.Девушке пришлось показать, что на ней за белье.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Поход в магазин для каждой девушки, как праздник. Вот только не всегда праздник завершается позитивно. Так, девушке из Казани после посещения магазина пришлось раздеваться, чтобы доказать, что она не крала нижнее белье.

- Что за день сегодня? пошла в магазин в торговом центре, выбрала нижнее белье, да, не скрою, долго мерила, в итоге определилась, все купила, оплатила, вышла из магазина и зазвенел металлодетектор. Сразу прибежал охранник, осмотрел покупку, перевернул мое новое белье раза три, потом заявил, что я украла что-то другое. Сперва попросил показать, что в сумке, потом вообще обнаглел, говорит, карманы выверни, но и там ничего не оказалось, тогда я услышала то, от чего оцепенела, он во весь голос крикнул - снимай штаны! Я отказалась, он начал настаивать, кругом уже люди собрались. В иоге вызвали администратора, я пошла в их комнату, показала, что на мне белье, которое у них явно не продают. Только тогда меня отпустили, отмучалась называется, - заявила девушка в соцсетях.

Пользователи интернета живо начали обсуждать данную тему. Многие поддержали девушку, отметив, что металлодетектор в магазинах часто срабатывает впустую. Кроме того, охранник не имел право требовать ее раздеться.

"Почему вы согласились перед кем-то раздеваться? Чек у вас был? По-любому был, показали и дальше идите".

"Охраннику клубнички захотелось? Что это за странные требования? Может вы ему понравились и он просто хотел увидеть ваше белье?".

"Ты что? Надо было сразу звать администратора, ане слушать этого осла-охранника!".

Правда, были и те, кто встал на сторону охранника. По их мнению, он имел право досмотреть покупательницу.

"В торговых центрах дешевых магазинов белья нет, как он должен был понять не вынесли ли вы лифчик за пять тысяч. Что, сложно было показать , что там бирки нет?".

"Охранник все правильно сделал, вот так, кто-то украл, а потом у них из зарплаты все вычитают. Надо быть добрее к людям и просто доказать свою правоту".

Кроме того, люди начали просить не наказывать охранника, который просто делал свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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