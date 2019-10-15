"Учите русский, неучи!": в казанских троллейбусах начали распространять билеты с ошибками

С недавних пор пассажиры общественного стали слишком пристально следить за билетами, которые им выдают кондуктора. Бывали случаи, когда пассажиры получали бракованные билеты, фальшивые или вообще пустые. Теперь же в этот список добавились еще проездные талоны с ошибками.

- То чувство, когда надо было не прогуливать русский язык в школе хотя бы для того, чтобы правильно списать с оригинального билета слово «Троллейбус» (не говоря уже о правильном сокращении улицы Н. Назарбаева), - написал один из пассажиров в соцсетях.

Такие билеты получили и другие казанцы. По их словам, кондукторы настолько не заморачиваются по поводу подделки билетов, что даже в словарь не заглядывают:

"Учите русский, неучи! Совсем уже не парятся, как пассажиров грабить".

"Палево уж совсем явное. А мигранты русский язык мало кто хорошо знает".

Была в комментариях и другая точка зрения. Пользователи интернета отметили, что пассажиры слишком уж накинулись на кондукторов:

"Займитесь уж чем нибудь другим...самим-то не надоело? А то что люди пашут и их по зарплатам бросают...это нормально да?"

"Вы достали уже, до троллейбусов добрались!!! Личной жизни не хватает что ли?".