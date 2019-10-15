2019-10-15T11:17:39+03:00
Общество

«Сейчас я дам жару»: в казанском супермаркете парень искупался в аквариуме с осетром

Очевидцы улыбались и снимали происходящее на телефон, но в итоге интернет-пользователи не оценили поступок "экстремала" [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Накануне в интернете появилось видео, на котором молодой человек прыгает в аквариум с живым осетром в супермаркете. Автор уверяет, что это купание произошло именно в Казани. В кадре оказался житель столицы Татарстана некто Талип Минегалиев, позиционирующий себя как "первый пранкер Казани".

- Не знаю, что сейчас со мной будет, но сейчас я дам жару. Казань, наведем грязи! – говорит молодой человек на камеру, а после раздевается и с криком лезет в аквариум, не обращая внимания ни на окружающих, ни плавающего внутри осетра.

Реакция у людей и рыбы на это была самая разная. Покупатели тут же начали снимать происходящее на свои телефоны, а женщина за прилавком, как и осетр, пытается понять, что же делать.

Когда оторопевшая на несколько мгновений сотрудница супермаркета решает выгнать парня, из аквариума и поймать, "экстремал" сам вылезает и начинает уходить. В итоге видео обрывается видео на фразе произнесенной одним из очевидцев: "Чувак, беги". Что было с купальщиком после, остается загадкой.

Видео в соцсетях распространил Ильнар Сафин. Вот только интернет-пользователи не оценили поступок магазинного "экстремала":

"Этого бородатого осетра, срочно надо обследовать. И безоговорочно изолировать от общества и желательно надолго. Мало ли что ему взбредет в башку"

"Таких даже наказывать не надо, их жизнь уже наказала в принципе".

"Дуракам закон не писан!"

"Вот пусть теперь покупает этого осетра, осетр! Нарушение всех санитарных норм с видеодоказательством"

"Сколько глупости ради хайпа"

В казанском супермаркете парень искупался в аквариуме с осетром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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